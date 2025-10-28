Bahlil garantiza que el aceite de cocina no escaseará gracias al programa B50

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia asegurar, aceite de cocina No habrá escasez incluso si el gobierno implementa el programa alias Biodiesel 50 B50que utiliza aceite palmera aceite de palma crudo o crudo (CPO) como materia prima.

Lo afirmó después de ser uno de los oradores en el evento ‘Sarasehan 100 Economists indonesios’, que se celebró en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta.

«No existe tal problema (escasez de aceite de cocina)», dijo Bahlil, el martes 28 de octubre de 2025.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia en Minerba Convex 2025

El gobierno tiene tres alternativas para garantizar la disponibilidad de CPO. Estas incluyen intensificar las tierras de palma aceitera para aumentar la producción en tierras existentes, abrir nuevas tierras o reducir las exportaciones de aceite de palma mediante la implementación de políticas. Obligación del mercado interno (DMO).

La propia DMO es una obligación para las empresas del sector de recursos naturales de satisfacer las necesidades del mercado interno antes de exportar sus productos.

«Si utilizamos B50, sólo necesitamos reducir nuestras exportaciones para satisfacer las necesidades internas, incluida la DMO. Lo vemos como una alternativa», afirmó.

Para su información, este derecho ha sido proclamado mediante el Decreto del Ministro de Comercio Número 1531 de 2022 relativo a la Determinación de Obligaciones en el Mercado Interno y Precios de Venta Internos para el Aceite de Palma Crudo (CPO) y el Aceite de Cocina.

Donde, la necesidad de CPO como materia prima para aceite de cocina alcanza alrededor de 416 mil toneladas por mes, o alrededor de 4,99 millones de toneladas por año. Mientras tanto, el programa B50 obligatorio requiere hasta 5,3 millones de toneladas de CPO por año.

Mientras tanto, el propio Gobierno ha previsto implementar el uso obligatorio de combustible diésel con una mezcla de 50 por ciento de materia vegetal o éster metílico de ácidos grasos (FAME), que ha pasado a denominarse biodiésel B50, para frenar las importaciones de diésel a partir del segundo semestre de 2026.