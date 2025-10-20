Bahlil filtra que las gasolineras privadas han celebrado acuerdos de compra de combustible con Pertamina

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia admitió que ya existía un acuerdo entre PT Pertamina (Persero) y la entidad empresarial gestora Gasolinera sector privado en la compra de combustible líquido (bbm).

Sin embargo, Bahlil no explicó claramente la identidad de las gasolineras privadas que habían llegado a acuerdos con Pertamina. Bahlil sólo enfatizó que el acuerdo era de empresa a empresa (B2B).

«B2B entre Pertamina y el sector privado, están colaborando. Según los informes, varios ya han firmado acuerdos», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Como se informó anteriormente, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, admitió que hasta ahora muchos partidos le han pedido que proporcione cuotas de inmediato. importar Combustible adicional para gasolineras privadas.

Así lo expresó en el evento ‘HIPMI-Danantara Business Forum 2025’ celebrado en la zona de Thamrin, en el centro de Yakarta.

Bahlil enfatizó que con respecto a las importaciones de combustible, existen leyes y regulaciones que deben ser implementadas por el gobierno, que no puede importar dicho combustible descuidadamente.

«Esto es una importación, este es un país de leyes, hay reglas, no un país sin amo», dijo Bahlil el lunes 20 de octubre de 2025.

«El artículo 33 de la Constitución de 1945 establece que las ramas de producción que afectan a la vida de las personas están controladas por el Estado», afirmó.

Bahlil enfatizó que su partido en realidad aumentó la cuota de importación de combustible para las gasolineras privadas, que aumentó al 110 por ciento en 2025 en comparación con 2024. Aunque, de hecho, hasta mediados de agosto de 2025, la cuota de importación de combustible para las gasolineras privadas ya se había agotado.

Por lo tanto, Bahlil reiteró que la gestión de las importaciones de combustible no puede hacerse arbitrariamente, porque Indonesia es un país legal con sistemas y reglas que deben ser respetados por todas las partes.

«Así que no crean que este país no tiene reglas. Si alguien siente que no hay reglas para hacer negocios en este país, por favor busque otro país. Porque todos los ciudadanos indonesios deben obedecer las reglas de la República de Indonesia, y mucho menos los demás», dijo Bahlil.