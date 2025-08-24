Bahlil enfatizó que Golkar estaría en contra de los partidos que perturbaron al gobierno de Prabowo-Gibran

Palu, Viva – Presidente de la fiesta DPP Golkar Bahlil Lahadalia asegura que el Partido Golkar apoye constantemente gobierno El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

«Apoyar al gobierno de Prabowo-Gibran como presidente y vicepresidente. Puramente y consistentemente sin negociar», dijo Bahlil después de asistir a la undécima Musda del centro de Sulawesi, en la ciudad de Palu, Central Sulawesi, domingo 24 de agosto de 2025.

Bahlil Lahadalia estuvo presente en la ciudad de Palu en una serie de actividades para abrir la 11ª Conferencia Regional (Musda) del Partido Golkar de la provincia central de Sulawesi.

Él compara que si hay gérmenes tratando de perturbar la estabilidad del gobierno, el Partido Golkar será la disipación principal. «La primera línea que bloqueará es el Partido Golkar, desde el centro hasta las regiones. Eso es del nivel central al fondo», dijo.

Bahlil declaró que el apoyo fue el resultado de la Conferencia Nacional del Partido Golkar (Conferencia Nacional) en 2024, como una consistencia política para apoyar al gobierno durante los próximos cinco años.

Según Bahlil, Golkar es un partido que pertenece a todos los pueblos indonesios y no hay un grupo particular que afirme tenerlo.

El Partido Golkar, agregó Bahlil, no nació para luchar por un grupo en particular, pero Golkar nació para luchar por los objetivos de los ideales de la independencia. «Es decir, bienestar, inteligencia, salud y equidad. Eso es lo que está cubierto en la doctrina del trabajo», enfatizó.

Agregó que el presidente Prabowo Subianto era una figura que entendía bien la doctrina del trabajo del trabajo luchado por el Partido Golkar. Según él, entre el discurso de Prabowo, cuando se unió a la convención del Partido Golkar 2004 con discursos del programa mientras se desempeñaba como presidente de la República de Indonesia en este momento, no era diferente.