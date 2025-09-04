Bahlil enfatizó que Adies Kadir ya no podía obtener las instalaciones del DPR después de ser desactivado

Yakarta, Viva – Presidente Fiesta de Golkar, Bahlil lahadalia confirmar Adies kadir no obtendrá un salario a otras instalaciones de DPR RI Después desactivado. ADIES anteriormente se desempeñó como vicepresidente del Parlamento Indonesio.

«Automáticamente, es automático. El nombre está inactivo no obtiene ninguna instalación», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Anteriormente informó, el Consejo de Liderazgo Central del Partido Golkar (DPP) desactivó oficialmente al vicepresidente del Parlamento Indonesio, Adies Kadir, como miembro del Parlamento Indonesio de la Facción Golkar y fue efectivo a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.

El Decreto DPP del Partido Golkar fue firmado directamente por el presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia y el Secretario General del Partido Golkar, Muhammad Sarmuji.

En la carta, el Partido Golkar reiteró que las aspiraciones de la gente siguen siendo la referencia principal de la lucha política del partido.

Además, el DPP del Partido Golkar también enfatizó la importancia de la disciplina y la ética para todos los miembros del Parlamento indonesio de la facción Golkar.

«Según esta consideración, el Consejo de Liderazgo Central del Partido Golkar desactivó oficialmente a Adies Kadir como miembro del DPR de la facción del Partido Golkar, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025», dijo Sarmuji en su declaración oficial, domingo 31 de agosto de 2025.

El Partido Golkar DPP declaró que todo su progreso político fue la cristalización del espíritu populista que se basó en los ideales nacionales como estipulados en el preámbulo de la Constitución de 1945.

Golkar también expresó su profunda tristeza por la muerte de varios ciudadanos indonesios en varios eventos recientemente, especialmente cuando lucharon por aspiraciones.

«El DPP del Partido Golkar confirma los esfuerzos del partido para fortalecer la disciplina y la ética para los miembros del Parlamento Indonesio del Partido Golkar», dijo.