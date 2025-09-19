Bahlil dijo que Shell a Vivo había acordado importar la cuota adicional de combustible a través de Pertamina, esta es la condición

Yakarta, Viva – El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, afirma que la compañía de estaciones de llenado de combustible general (Gasolinera) Privado como CaparazónVivo, BP y Exxon Mobil acordaron comprar stock de combustible (Bbm) Suplementos con esquemas importar a través de Pertamina.

Bahlil transmitió esto después de celebrar una reunión con la gestión de estaciones de servicio privadas y Pertamina en Yakarta el viernes. La nueva acción de importación de combustible es a más tardar en Indonesia en los próximos siete días.

«Acordaron, y de hecho tuvieron que aceptar comprar, colaboraron con Pertamina», dijo Bahlil durante una conferencia de prensa después de la reunión, el viernes 10 de septiembre de 2025.

Bahlil dijo, del acuerdo, las estaciones de gasolina privadas propusieron varias condiciones en el esquema de importación adicional de combustible a través de la colaboración con Pertamina. Es decir, el combustible comprado es puro combustible (base de combustible) que luego se mezclará en el tanque de la estación de servicio respectivo.

«Entonces, el producto se mezclará en cada uno de ellos», dijo Bahlil.

Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

Otros requisitos, las estaciones de servicio privadas presentan una encuesta con la compra de acciones de combustible, así como la transparencia del precio de compra. «Queremos que el sector privado y la pertamina sean igualmente cengli (afortunadamente), todos deben estar abiertos y han acordado que también hay un libro abierto. Y estos amigos del sector privado también han acordado», dijo Bahlil.

En cuanto al volumen de importación adicional de cada una de las estaciones de gasolina privadas, se discutirá más a fondo en una reunión técnica.

Se sabe que el gobierno ha proporcionado una cuota adicional de las importaciones de combustible del 10 por ciento para las estaciones de gasolina privadas este año, pero la cuota ha sido delgada, lo que hace que las estaciones de servicio privadas carecen de existencias de combustible. Para evitar esto, el gobierno solicitó a las estaciones de servicio privadas que colaboren con Pertamina para satisfacer las necesidades de los consumidores.

La razón principal para fortalecer esta colaboración es porque, según Bahlil, BBM es una rama de la industria que se refiere a la vida de muchas personas, y se necesita el papel del estado en su regulación. Esto está de acuerdo con las reglas aplicables.

«Las ramas de la industria que controlan la vida de muchas personas están controladas por el estado», dijo. (Hormiga)