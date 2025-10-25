Bahlil dijo que la subasta del Proyecto de Gas del Bloque Masela está prevista para 2026

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia explicó que proyecto gas (GNL) Abadi, el bloque Masela en Tanimbar, Maluku, entrará en la siguiente etapa, a saber, la licitación de adquisiciones, ingeniería técnica y construcción (EPC), que está prevista para 2026.

Inpex Masela, como operador, en representación de sus socios de empresas conjuntas, a saber, Pertamina Hulu Energi Masela y Petronas Masela, anunció previamente trabajos en la etapa de ingeniería y diseño frontal (FEED) o diseño de ingeniería técnica en agosto de 2025.

«En términos de Impex, han pasado 26 años. Este es uno de los bloques ‘gigantes’ en Maluku. Si Dios quiere, este año comenzará la licitación FEED. Ahora licitaremos el EPC, probablemente en 2026», dijo Bahlil en un comunicado de prensa en el Palacio Presidencial de Yakarta, el viernes.

Después de que se anuncie la subasta EPC, se espera que se lleve a cabo el levantamiento del gigantesco proyecto de gas de acuerdo con el objetivo del presidente Prabowo Subianto.

«Cuando esto (EPC) esté completo, si Dios quiere, podremos lograr nuestro levantamiento de acuerdo con el objetivo que el presidente espera», dijo Bahlil.

El volumen de producción anual del proyecto Abadi se estima en 10,5 millones de toneladas de GNL equivalente, lo que incluye 9,5 millones de toneladas de GNL por año o más del 10 por ciento de las importaciones anuales de GNL de Japón, así como suministros locales de gas por tuberías.

También se estima que este proyecto podrá producir alrededor de 35 mil barriles de condensado por día.

Inpex espera que este proyecto pueda hacer una contribución significativa, especialmente al desarrollo económico de la región Indonesia parte oriental, además de apoyar el logro del objetivo nacional de Indonesia de lograr cero emisiones netas de CO2 para 2060.

El plazo del contrato de producción compartida (PSC) para el proyecto está fijado hasta el 15 de noviembre de 2055, con un área de contrato de 2.503 km2 y una profundidad del mar en el rango de 400 a 800 metros.

Este bloque está ubicado a unos 170-180 km al suroeste de la Regencia de las Islas Tanimbar.

El Proyecto Abadi fue designado por el gobierno como proyecto estratégico nacional (PSN) en junio de 2017 y como proyecto de infraestructura prioritario en septiembre de 2017.

Inpex espera que el proyecto pueda contribuir a fortalecer la seguridad energética en Indonesia, Japón y otros países asiáticos, así como proporcionar un suministro estable de energía limpia a largo plazo.