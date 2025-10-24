Bahlil dice que las gasolineras privadas obtendrán cuotas de importación de combustible el próximo año: el gobierno no será injusto

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia dijo que Gasolinera privado obtendrá cuota importación de fueloil (bbm) el año que viene. Él confirmó que gobierno No seremos injustos con los empresarios al eliminar las cuotas de importación de combustible de las gasolineras privadas.

Cree que a las empresas que cumplan las normas no se les reducirán las cuotas de importación. De hecho, continuó, se podría añadir un 10 por ciento.

«Así que en relación con 2026 también proporcionaremos cuotas, aplicaremos lo mismo a las empresas que quieran obedecer las reglas. Yo digo que el gobierno no debe ser tiránico con los empresarios, pero los empresarios tampoco deben controlar al gobierno», dijo Bahlil en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Bahlil dijo que una relación sana entre los sectores público y privado era importante para mantener la estabilidad económica nacional y fomentar el crecimiento de la inversión.

«El gobierno y el sector privado deben trabajar juntos. El gobierno tiene la obligación de proteger a los empresarios. Pero los empresarios también tienen la obligación, no de controlar al gobierno», subrayó.

Además, agregó que la sinergia entre ambos debe dirigirse hacia los intereses del pueblo y el desarrollo nacional.

«¿Qué necesitamos ambos? Por el bien del pueblo, de la nación y del Estado», dijo.

Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia

Como se informó anteriormente, el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, admitió que existía un acuerdo entre PT Pertamina (Persero) y la entidad comercial que gestiona gasolineras privadas para la compra de fueloil (BBM).

Sin embargo, Bahlil no explicó claramente la identidad de las gasolineras privadas que habían llegado a acuerdos con Pertamina. Bahlil sólo enfatizó que el acuerdo era de empresa a empresa (B2B).

«B2B entre Pertamina y el sector privado, están colaborando. Según los informes, varios ya han firmado acuerdos», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.