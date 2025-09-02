Bahlil desgarra el stock de combustible en una estación de servicio privada rara, dijo que se ha agregado la cuota de importación

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil lahadalia protesta Stock bbm en la estación privada de llenado de combustible público (SPBU) experimentado escasez.

Bahlil dijo que el gobierno había agregado acciones de BBM para el sector privado hasta un 10 por ciento con respecto a la cuota de importación del año pasado.

«No hay (escasez). Por lo tanto, esto es para la disponibilidad de nuestro combustible nacional para el sector privado, proporcionamos una cuota de importación como 2024. Ejemplo 1 millón. En 2025 agregamos 10 por ciento a 1.1, un ejemplo», dijo Bahlil a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Jakarta, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

«Por lo tanto, la cuota de importación se otorga al 100 por ciento en 2024 más 10 por ciento. Por lo tanto, más que el objetivo del año anterior. Por lo tanto, nadie es escasez», continuó.

Aun así, Bahlil dijo que el gobierno no cerró la puerta cuando Estación de servicio privada Solicite stock adicional mientras los suministros aún están allí. Ellos, dijeron Bahlil, podrían solicitar la cooperación de empresa a empresa (B2B) al gobierno.

«Pero piden agregado. Pero si pido agregar, digo que nuestro inventario nacional todavía está allí. Por lo tanto, puede colaborar con B2B con inventario nacional», explicó.