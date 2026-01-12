Bahlil confía en que la operación del RDMP de Balikpapan ahorrará a RI 60 billones de rupias en divisas

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia cree que con la inauguración del proyecto del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Balikpapan (RDMP), sus operaciones podrán salvar a Indonesia. divisas hasta 60 billones de IDR.

Explicó que con las instalaciones de la Unidad de Destilación de Crudo (CDU) y el Craqueo Catalítico de Fluidos Residuales (RFCC) que pueden aumentar la capacidad de la refinería, esto ayudará a impulsar la producción que puede producir la refinería más grande de Indonesia.

Si antes la fábrica sólo podía procesar 260 mil barriles por día, ahora RDMP Balikpapan Se confirma que tiene una capacidad de refinería de 360 ​​mil barriles de petróleo por día.

«Así que con este RDMP en el futuro podremos ahorrar divisas hasta alrededor de 60 billones de rupias, porque puede agregar 100 mil barriles», dijo Bahlil en la inauguración de la Infraestructura Energética Integrada de Pertamina RDMP Balikpapan, el lunes 12 de enero de 2026.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia

«Entonces con gas «Podemos producir 5,8 millones de kilolitros al año», afirmó.

Bahlil agregó que actualmente el consumo nacional de gasolina es de 38 millones de kilolitros (KL) por año. Mientras tanto, la producción nacional total que se puede producir alcanza los 14,25 millones de KL.

«Con la suma de 5,8 millones, entonces importar «Sólo tenemos 19 millones de kilolitros de gasolina», afirmó Bahlil.

Por otro lado, Bahlil dijo que el proyecto y programa B50, que actualmente se encuentra en etapa de prueba, ciertamente significará que Indonesia no necesitará importar solar nuevamente en el futuro.

«Ahora con esto sumamos aproximadamente 5 millones. Nuestras importaciones son sólo 5 millones, por lo que se han cubierto e incluso el excedente es de 1,4 millones. Esto es diésel para C48, mientras que nuestras importaciones de C51 son sólo 600 mil kilolitros», dijo Bahlil.

«Más adelante en el segundo semestre (2026), le pediré a Pertamina que lo construya para que no lo importemos», dijo.

Se sabe que Bahlil enfatizó anteriormente que con la inauguración hoy del proyecto del Plan Maestro de Desarrollo de Refinerías (RDMP) en la Unidad de Refinería V Balikpapan por el presidente Prabowo, es seguro que Indonesia comenzará a detener las importaciones de diésel a partir de 2026.