Bahlil Bagih 190 Mining Company Paying RECLAMACIÓN Garantía

Yakarta, Viva – El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, solicitó a 190 compañías minerales y minerales de minería cuyos permisos fueron suspendidos, para pagar fondos inmediatamente garantizar recuperación y post -minera.

«En realidad, la clave es solo una, simple, es decir oferta Garantía de recuperación. Eso es solo una garantía de recuperación «, dijo Bahlil en su oficina, viernes 26 de septiembre de 2025.

Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

Explicó que el Fondo de Garantía sería utilizado por el gobierno para reclamar la tierra posterior a la minización, si la compañía dejaba sus obligaciones.

La cantidad de fondos que deben pagar cada compañía depende del plan de trabajo y el presupuesto (RKAB) presentado por la Compañía. El RKAB se analizará para ver cuál es la capacidad de producción de la compañía y cuántas áreas quieren extraer.

«Si no paga la recuperación en el momento posterior a la mina, el estado no es difícil de recuperar porque hay una garantía», dijo Bahlil.

Se sabía anteriormente, anteriormente el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales suspendió 190 permisos de minería mineral como resultado de la evaluación general del sector minero por parte de la Dirección General de Minerba.

La suspensión se basa en la carta de la Dirección General de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales Número de T-1533/MB.07/DJB.T/2025.

El Director General de Mineral y Carbón, dijo Tri Winarno, su partido había dado las cartas de reprimenda por primera, segunda y tercera a estas compañías.

Sin embargo, debido a que no hubo seguimiento de la reprimenda dada, el gobierno impuso una sanción de suspensión temporal a 190 empresa minera relacionado con las obligaciones de la Compañía de garantizar la recuperación y las actividades posteriores a la minización.

Mientras se impongan las sanciones, se les pide a los titulares del permiso comercial minero (IUP) que continúen llevando a cabo las obligaciones de gestión, mantenimiento, mantenimiento y monitoreo de la minería, incluido el medio ambiente en el área de las licencias comerciales mineras.

En la actualidad, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha recibido RP. 30 billones a RP. 35 billones de fondos de recuperación y post-minería de los mineros que lo han pagado.