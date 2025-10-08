Bahlil asegura que las negociaciones sobre las acciones de Freeport están completas, el gobierno se queda con el 63 por ciento de los bolsillos

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia transmite negociaciones de desinversión o liberación existencias en un 12 por ciento puerto franco para Indonesia es definitiva. Esto significa que la proporción de acciones gubernamentales en PT Freeport Indonesia (PTFI) aumentará del 51 por ciento al 63 por ciento.

Bahlil dijo que la desinversión es uno de los requisitos para que Freeport extienda la Licencia Especial de Negocios Mineros (IUPK) de las operaciones de producción programadas para finalizar en 2041.

«He declarado una negociación adicional para Freeport, ha añadido un 12 por ciento», dijo Bahlil cuando se reunió en Yakarta el miércoles 8 de octubre de 2025.

Para obtener información, el párrafo (1) del artículo 195B del Reglamento Gubernamental (PP) Número 25 de 2024 sobre la implementación de actividades comerciales de minería de minerales y carbón dice que la operación de producción IUPK puede recibir una extensión después de cumplir una serie de criterios, y uno de ellos es celebrar un acuerdo de compra y venta de nuevas acciones que no se pueden diluir al menos en un 10 por ciento del número total de acciones de propiedad de las empresas estatales.

Mina abierta Grasberg que ha sido excavada por PT Freeport Indonesia. Ahora las operaciones de Freeport se centran en las minas subterráneas.

«Cuando veremos, cuando veremos. Ahora la mina está hasta 2041. La fecha se está discutiendo ahora», dijo Bahlil.

Previamente, Director ejecutivo La Agencia Indonesia de Gestión de Inversiones Nusantara Anagata Nusantara (y entre Indonesia), Rosan Roeslani, dijo que Freeport había acordado liberar el 12 por ciento de las acciones a Indonesia de forma gratuita.

Al principio, continuó Rosan, el objetivo de Indonesia Freeport aprobó la desinversión o liberación de acciones en un 10 por ciento. Sin embargo, en las negociaciones llevadas a cabo, Indonesia logró obtener más que eso, que fue del 12 por ciento.

Además de aceptar una desinversión del 12 por ciento, Rosan también reveló que Freeport acordó construir dos universidades y dos hospitales cerca de su área de operaciones, para aumentar el papel de los médicos allí.

Al aludir al éxito del Gobierno al obtener gratuitamente el 12 por ciento de las acciones, Rosan afirmó que ello fue fruto de la negociación art. (Hormiga)