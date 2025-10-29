Bahlil apunta a aldeas y áreas 3T conectadas con electricidad para 2030

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, inauguró tres proyectos estratégicos titulados ‘Libertad de la oscuridad’, en Minahasa Regency, provincia de Sulawesi del Norte. Enfatizó esto como una forma de presencia gubernamental, en un esfuerzo por brindar servicios electricidad a diversas regiones del país.

Los tres proyectos eléctricos incluyen el Programa de Asistencia para la Instalación de Nueva Electricidad (BPBL) de la Provincia de Sulawesi del Norte; Microcentral hidroeléctrica de Wairara (PLTMH) (128 kW) en East Sumba, East Nusa Tenggara (NTT); así como PLTMH Anggi I (150 kW) y la inauguración de PLTMH Anggi II (500 kW) en las montañas Arfak, Papúa Occidental.

No se limitó a encender las luces, Bahlil enfatizó que a través del programa ‘Libertad de la Oscuridad’ el gobierno se compromete a abrir el acceso a aspectos mejorados de la educación, la salud y el bienestar para todo el pueblo indonesio.

Por lo tanto, Bahlil también apunta a que para 2030, todos aldea y los subdistritos de todo el país podrán recibir electricidad del gobierno.

«Ordeno que para 2029-2030 todas las aldeas, todos los subdistritos, tengan electricidad. Ya no podemos permitir que nuestros niños, el futuro de nuestra nación, no cuenten con las instalaciones adecuadas para que puedan tener buenas escuelas, buena salud y luego la economía pueda mejorar», dijo Bahlil en sus comentarios transmitidos en vivo en YouTube del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el miércoles 29 de octubre de 2025.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia

También informó que hasta el semestre I-2025, relación de electrificación a nivel nacional ha alcanzado el 98,53 por ciento. Así, Bahlil asegura que casi todos los hogares de Indonesia disfrutan actualmente de servicios eléctricos.

Aunque, por otro lado, también admitió que todavía hay alrededor del 1,47 por ciento de los hogares en Indonesia que no tienen electricidad, especialmente en las zonas 3T, es decir, en las zonas del frente, ultraperiféricas y desfavorecidas.

Por lo tanto, Bahlil también enfatizó que las áreas 3T que aún no están conectadas a la electricidad serán la principal prioridad del gobierno en los esfuerzos para construir infraestructura eléctrica en el país.

«Por lo tanto, pido al Director General de EBTKE, al Director General de Electricidad y al PLN que prioricen todas las áreas 3T para que ellas (la red eléctrica) se completen primero. El presupuesto ya está ahí», dijo.