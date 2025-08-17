Bahlil apoya plenamente el programa Prabowo para mantener la estabilidad económica nacional

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto entregó una introducción a la introducción a la nota financiera durante el período de prueba de 2025-2026 en el complejo DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

En su discurso, Prabowo enfatizó que el ecosistema comercial productivo ha llegado a las aldeas y aldeas. Él dijo que la estrategia de desarrollo que se centró en el bienestar de las personas comenzó a producir un impacto real en las bases.

El presidente también enfatizó que el compromiso del gobierno de mantener la estabilidad económica nacional en medio de la agitación global.

Se presentaron varios logros en el discurso. El programa gratuito de alimentación nutritiva (MBG) ahora ha alcanzado los 20 millones de beneficiarios, los servicios de control de salud gratuitos que alcanzan los 17 millones de personas, la revitalización de las escuelas y las madrasas han tocado 13,500 unidades, y el desarrollo de las escuelas de las personas alcanzó las 120 unidades.



El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran junto con el liderazgo de DPR, MPR y DPD RI

Además, el gobierno también aceleró la formación de cooperativas de aldea y aldea Merah Putih. Hasta mediados de agosto, se han formado hasta 82,000 cooperativas y están atacadas al final de cada año para estar equipados con almacenes, almacenamiento en frío, salidas de ventas y dos vehículos de camiones para transportar productos agrícolas.

Respondiendo a eso, vicepresidente de la fiesta Golkar El campo de la política pública, Idrus Marham, enfatizó que su partido apoya plenamente la dirección de la política de desarrollo entregada por Prabowo.

«Presidente de Golkar Bahlil lahadalia Pidiendo a toda la familia Golkar extendida que esté a la vanguardia para supervisar cada programa gubernamental. Porque estos programas tocan directamente las necesidades de la gente «, dijo Idrus en su declaración, domingo 17 de agosto de 2025.

Según Idrus, el apoyo de Golkar no es solo técnico, sino también ideológico. Él consideró que el programa productivo de desarrollo económico siempre debe ir acompañado de fortalecer la ideología nacional.

El problema fundamental de nuestra nación hoy es el problema de la ideología y la prosperidad.

Por lo tanto, todo el programa de desarrollo debe llevarse a cabo con un enfoque ideológico y de salud, la dirección de Bung Bahlil, dijo Idrus.

«Si la economía crece sin la base de la ideología de Pancasila, esta nación perderá la dirección. Por lo tanto, Pancasila debe ser el pegamento y las pautas en el estado», dijo Idrus.



El presidente Prabowo Subianto asiste a la sesión anual del MPR/DPR

Afirmó que el partido Golkar dirigido por el presidente general Bahlil Lahadalia se comprometió a integrar programas gubernamentales con la doctrina del trabajo.

«La doctrina de Golkar es construir un trabajo real, y eso está en línea con la visión del presidente. Nos aseguramos de que el desarrollo económico y la ideología fortalecedor sean de la mano», dijo.

Idrus también recordó la dirección de Bung Bahlil sobre la importancia de preparar la generación joven indonesia para sobresalir en habilidades y resistentes en ideología.

«Solo con esta combinación, Indonesia puede progresar, ser justa y permanecer unido», dijo.

Por otro lado, Idrus evaluó que la señal de estabilidad enfatizada por el presidente era muy importante para el mundo de los negocios. «El presupuesto estatal es fuerte y receptivo no solo protegiendo a las personas, sino que también proporciona certeza para los actores comerciales. Debemos continuar apoyando esto», dijo.

Idrus también transmitió las instrucciones del Presidente de Bahlil Lahadalia al Presidente del DPR FPG para invitar a todas las fuerzas políticas en el Parlamento a proporcionar un apoyo similar.

«Esto no solo se trata del gobierno y de los partidos de apoyo, sino también una cuestión del futuro de la nación. Golkar invita a todas las partes a apoyar conjuntamente los pasos del presidente», dijo.

Con el pleno apoyo del Partido Golkar, Idrus es optimista de que los programas gubernamentales pueden funcionar de manera más efectiva.

«Queremos asegurarnos de que el pulso económico productivo realmente se sienta en todos los rincones del país, sin dejar a un solo ciudadano», enfatizó.