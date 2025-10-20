Bahlil admite que no sabe que los cuadros de Golkar vigilan sus cuentas de redes sociales que crean memes

Jacarta – Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia admitió que no sabía que varios cuadros de su partido habían denunciado las cuentas en las redes sociales de los creadores y difusores memes quien lo atacó.

Así lo transmitió Bahlil después del 61º evento de acción de gracias del partido en la oficina del Ministerio Público de Golkar, Slipi, Yakarta Occidental, el lunes 20 de octubre de 2025.

«Oh, no lo sé, lo comprobaré más tarde», dijo Bahlil a los periodistas.

Para su información, el Consejo de Liderazgo Central de la Fuerza Juvenil Reformista de Indonesia (DPP GRANDE) se quejó de decenas de cuentas de redes sociales sospechosas de difundir calumnias y discurso de odio al Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, para Bareskrim Polri.



Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en la oficina del PPD del Partido Golkar, Yakarta Occidental, sábado 28 de junio de 2025

Trajeron pruebas de capturas de pantalla de publicaciones que se consideraban ofensivas. Así lo reveló el vicepresidente general del AMPI DPP, Steven Izaac Risakotta. En total, hay 30 cuentas de redes sociales sospechosas de difundir discursos de odio y calumnias contra Bahlil.

«Vinimos aquí con el objetivo de informar que varios medios incluyeron el nombre de nuestro presidente general, en este caso el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Sr. Bahlil Lahadalia. Casualmente también es supervisor del Ministerio Público de AMPI», dijo en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, el lunes 20 de octubre de 2025.

Sin embargo, debido a que se refiere a las Directrices del Decreto Conjunto (SKB) para la Implementación de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas, el informe sólo puede categorizarse como una denuncia pública (Dumas). La razón es que la víctima debe presentar personalmente la denuncia.

«Antes éramos más o menos 30 personas en el equipo cibernético», dijo.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia en la oficina del PPD del Partido Golkar

Destacó que lo que hicieron no fue una orden de Bahlil, sino una forma de espontaneidad de los cuadros que se sintieron llamados porque sintieron que el contenido subido ya no era crítico.

«Para tener un efecto disuasorio sobre estas cuentas que no pueden justificarse, transmitir algo en los medios debe ser más objetivo y sensato», afirmó.

Mientras tanto, la dirección del Centro de Fuerza Juvenil Golkar (PP AMPG) acudió hoy a la policía de Metro Jaya para realizar consultas para denunciar cuentas de redes sociales que atacaron e insultaron la personalidad de Bahlil. El subdirector de AMPG, Sedek Bahta, dijo que trajeron varias pruebas, incluidas capturas de pantalla de contenido considerado insultante para Bahlil.