Bahlil acelera el pago de la compensación energética y Golkar: el gobierno garantiza las necesidades del pueblo

Jacarta – El vicepresidente general del partido Golkar, Idrus Marham, valoró las medidas del Ministro Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia en relación con los pagos de compensación a los sectores estatales de electricidad y fueloil (bbm).

Lea también: La Cámara de Representantes revela la razón por la que se recortó TKD porque se dio prioridad al presupuesto para que MBG se dirigiera hacia abajo



Considera que la política de Bahlil es una innovación en la estructuración fundamental de la gestión energética nacional manteniendo al mismo tiempo un equilibrio entre las necesidades de la comunidad en general.

«Las medidas tomadas por el Ministro de Energía y Recursos Minerales no son sólo administrativas, sino que tienen un valor de reforma fundamental. Por un lado, el gobierno está reorganizando el sistema de gestión energética para hacerlo más eficiente y soberano, pero por otro lado sigue garantizando las necesidades básicas. gente como electricidad y combustible», dijo Idrus a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.

Lea también: Camión Pertamina que contenía 24 mil litros de combustible se quema en una gasolinera de Palmerah y una persona resulta herida



Idrus añadió que la política de acelerar las compensaciones demuestra que el gobierno está tratando de equilibrar los acuerdos estructurales y satisfacer las necesidades urgentes. Sin embargo, continuó, este cambio podría desencadenar dinámicas y resistencias por parte de algunos partidos.



Camión de distribución de combustible. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

Lea también: Procuraduría General de la República revela que en la acusación por el caso Pertamina no existe el término mixto, sino mixtura



«Toda política de reforma definitivamente tendrá partidos que se sientan en desventaja. Pero debe verse como un proceso hacia un sistema más saludable. No debemos pensar en el corto plazo, y mucho menos en importancia grupo pequeño. «Porque la orientación de esta política redunda en beneficio de la comunidad en general», afirmó.

Idrus también evalúa que el enfoque de Bahlil está en línea con la visión del actual gobierno de lograr la independencia energética nacional. Por lo tanto, invitó a todas las partes a brindar pleno apoyo a las políticas que fomenten una gobernanza energética más transparente y sostenible.

«Debemos brindar pleno apoyo. No debe haber ningún prejuicio de que esta política acabe con un sector o partido concreto. De hecho, se trata de una forma de planificación encaminada a la independencia energética de la nación. A largo plazo, los beneficios los sentirán muchas personas», añadió el ex Ministro de Asuntos Sociales.

Idrus también enfatizó que el espíritu de Bahlil en esta política no era sólo tecnocrático, sino que estaba imbuido de nacionalismo, patriotismo y espíritu de familia como gran nación. Se dio cuenta de que tales políticas no siempre eran populistas, sino que en realidad estaban del lado de los intereses esenciales del pueblo.

«Si hay personas que no entienden o incluso están enojadas, sé que Pak Bahlil vendrá y se lo explicará de inmediato con el corazón abierto. Ése es un estilo de liderazgo que genera confianza», afirmó Idrus.