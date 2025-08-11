BAFTA Norteamérica lanza premios por cine, televisión y juegos

Bafta América del Norte está lanzando un nuevo conjunto de premios, el Honores de BAFTAen Los Ángeles este noviembre. El evento verá a tres homenajeados, seleccionados en cine, televisión y videojuegos, recibirán la icónica máscara de Bafta.

Phit para el domingo 2 de noviembre, los nuevos premios están destinados a marcar la continua misión de BAFTA de crecer en los Estados Unidos, así como el compromiso de la organización de reconocer la industria del juego al mismo nivel que las comunidades de cine y televisión.

«Hace más de 20 años, lanzamos nuestros Games Awards en Londres. Así que durante décadas, ahora hemos sido esta organización de trisector: tener cine, televisión y juegos como nuestras principales ceremonias de premiación en el Reino Unido». BAFTA América del Norte La directora ejecutiva Courtney La Barge Bell dijo Variedad. «También hemos estado haciendo mucho trabajo para ayudar a nuestra membresía a reflejar ese Trisector, también. América del Norte BAFTA ha tenido capítulos en Nueva York y LA desde los años 80 y 90, por lo que siempre hemos sido este lugar donde, a nivel mundial, las personas que están en esa intersección entre los Estados Unidos y el Reino Unido en el cine, la televisión y los juegos han estado existentes. Es realmente lo que nos distingue a los Estados Unidos, ciertamente en los EE. UU., Entre otras académicas». »

Hasta la fecha, BAFTA es el único organismo importante de premios que reconoce los videojuegos entre la academia de televisión, la academia de cine y la mayoría de los gremios. Y esto es incluso a medida que la popularidad de las adaptaciones de videojuegos aumenta en Hollywood con el éxito de «The Last of Us» (HBO), «Arcane» (Netflix), «Fallout» (Prime Video), «The Super Mario Bros. Movie» (Universal/Illumination) y «Minecraft» (Warner Bros.), entre muchos titulles en las obras en los estudios, redes y streamers.

Recientemente, BAFTA North America ha ampliado su compromiso con la comunidad de juegos con apariciones en juegos para el cambio en Nueva York y Unreal Fest en Orlando, así como la formación de un nuevo comité de América del Norte de los Juegos de BAFTA.

«Para nosotros, estamos pensando en las industrias de la pantalla, y esos son nuestros tres medios principales», agregó La Barge Bell. «Así que este evento es realmente emocionante porque estamos poniendo juegos en la misma plataforma que el cine y la televisión. Al pensar en el futuro de la creatividad y los próximos años, sabemos que las películas se volverán más interactivas, los juegos ya son increíblemente cinematográficos y conmovedores. Y en BAFTA, porque tenemos esta historia de ser trisector, también queremos ser un lugar donde suceden.

Antes del anuncio de los honores de BAFTA, BAFTA North America abrió recientemente la membresía de votación completa hasta aquellos que trabajan en la industria del juego y aplicaciones Estará abierto hasta el 14 de agosto.

Según Bafta, América del Norte, «los solicitantes no necesitan ser británicos o han ganado previamente un BAFTA, pero deben demostrar una contribución sustancial a las artes de la pantalla del Reino Unido, respaldada por sus créditos y logros profesionales».