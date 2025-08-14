BAFTA fortalece las reglas de películas británicas para 2026 premios

Impulso británico

Bafta ha presentado cambios clave para los premios de cine 2026, incluidos los criterios de elegibilidad fortalecidos para el excelente cine británico y los procedimientos de votación documentales refinados.

La categoría de cine británica sobresaliente ahora requiere que los candidatos alcancen un mínimo del 60% de los puntos disponibles, ya que el director o el escritor es británico para calificar. Las películas que alcanzan el umbral sin directores británicos o escritores serán considerados en apelación.

Para los documentales, BAFTA ha refinado el perfil del capítulo Opt-In para garantizar que los miembros realicen votación de la ronda uno con experiencia documental/no ficción específica, mientras que la membresía completa de la votación seleccionará al ganador.

En otro cambio significativo, los miembros de votación completo decidirán a los ganadores del cortometraje británico y las categorías de animación corta británica por primera vez, elevando el perfil de estas obras.

La 79a ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 22 de febrero de 2026, con listas anunciadas el 9 de enero y nominaciones el 27 de enero. Entradas inauguradas el 14 de agosto.

Anna Higgs, presidenta del Comité de Cine de BAFTA, dijo que los cambios reflejan «nuestro compromiso continuo de reconocer la excelencia y la evolución de la industria».

Teoría triunfante

El Bfi otorgará su mayor honor, una beca BFI, en cineasta y académico influyentes Laura Mulvey el 4 de noviembre en BFI Southbank. El reconocimiento celebra la carrera de 50 años de Mulvey y el 50 aniversario de su ensayo seminal «Pleasure visual y cine narrativo», que introdujo el concepto innovador de la «mirada masculina».

«Este extraordinario honor me mueve profundamente, sobre todo porque reconoce la educación cinematográfica, un compromiso de BFI original en 1933, a través de su primera beca para un académico», dijo Mulvey, actualmente profesor honorario de cine en la Universidad de St. Andrews. «Mi trabajo siempre ha sido colectivo. Si mi ensayo de 1975 ayudó a transformar los estudios cinematográficos, fue porque el movimiento feminista estaba montando una ola de energía política que exigía nuevas formas de ver».

Silla bfi Jay Hunt Elogió a Mulvey como «un pionero británico y un ícono feminista» cuyas ideas «han ayudado a dar forma al cine e influir en el mundo».

La beca incluye una temporada de noviembre a diciembre en BFI Southbank celebrando su beca y películas de colaboración con Peter Wollen.