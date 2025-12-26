Badung Regency El IDR Más Alto: 3.791 Millones

Denpasar, Viva – Gobierno Provincial (Pemprov) Bali determina el valor del salario mínimo del distrito/ciudad (MSE) en toda la provincia en 2026 con mayor valor nominal en la Regencia Badung.

La jefa del Servicio de Mano de Obra ESDM de Bali (Disnaker), Ida Bagus Setiawan, cuando fue contactada en Denpasar el viernes, dijo que, según el Decreto del Gobernador de Bali número 1021/03-M/HK/2025 sobre UMK y los salarios mínimos sectoriales de la ciudad/regencia (UMSK) para 2026, el UMK más alto para Badung Regency es de 3.791.002,57 IDR.

Con estas cifras, el MSE de Badung en 2026 será el más alto en Bali o un aumento del 7,2 por ciento con respecto a los 3.534.338,88 IDR mensuales de este año.

“rango de ascensión entre «6-7 por ciento, las consideraciones son todas iguales, crecimiento económico, inflación y alfa 0,5-0,9», dijo Setiawan.

Después de Badung Regency, la siguiente UMK más alta en 2026 es la ciudad de Denpasar con 3.499.878,78 IDR en comparación con 2025 con 3.298.116,50 IDR. Además, Gianyar Regency ascendió a IDR 3.316.798,48, mientras que en 2025 ascendió a IDR 3.119.080,00, y Tabanan Regency ascendió a IDR 3.287.678,87, que en el año anterior ascendió a IDR 3.102.520,45.

Mientras tanto, el gobierno provincial de Bali anunció que otros cinco distritos, a saber, Klungkung, Karangasem, Bangli, Buleleng y Jembrana, no determinaron su propio UMK porque, después de calcular el valor, estaba por debajo UMP Bali 2026.

Por lo tanto, el Gobierno Provincial de Bali ha determinado que los salarios de los cinco distritos son equivalentes al UMP de Bali de 2026, es decir, 3.207.459 IDR.

«Cinco distritos siguen la UMP provincial, porque el cálculo de la UMK está por debajo de la UMP», dijo.

Además de fijar la UMSK para 2026, el Gobierno Provincial de Bali también calcula la UMSK según el sector turístico del destinatario.

En Badung Regency, los trabajadores que brindan alojamiento y comida y bebida de acuerdo con el código de clasificación de campo comercial estándar de Indonesia de 2020 Letra I con derivados de hoteles de cinco y cuatro estrellas reciben un UMSK de IDR 3.828.912,60.

«Para las ciudades/regencias cuyos valores UMSK no figuran en la lista, a saber, la ciudad de Denpasar, Gianyar Regency y Tabanan Regency, utilice UMK, y para aquellas cuyos valores UMK y UMSK no figuran en la lista, a saber, Bangli Regency, Buleleng Regency, Jembrana Regency, Karangasem Regency y Klungkung Regency, utilice Bali UMP y UMSP», dijo Setiawan.

La Oficina de Mano de Obra de ESDM de Bali recuerda a los empresarios y trabajadores que la UMK y la UMSK de 2026 entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. (Ant)