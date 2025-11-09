Badlands sorprende con un fin de semana de apertura récord

“Depredador: Tierras baldías” es el depredador máximo de taquilla de este fin de semana, recaudando $ 40 millones mejor de lo esperado en su debut.

Esas ventas de entradas fueron suficientes para cimentar un récord de la franquicia, superando a “Alien vs. Predator” de 2004 ($38 millones, sin ajustar por inflación) como el mayor estreno de fin de semana de la propiedad de larga data. La serie de ciencia ficción comenzó con “Predator” de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y se extendió a lo largo de los años con secuelas, reinicios y películas cruzadas de “Alien”.

“Badlands” está reviviendo una taquilla moribunda. Con una serie de fracasos en octubre, como “Tron: Ares” y “The Smashing Machine”, los ingresos del mes habían cayó a su nivel más bajo en 28 años. Los retornos generales de taquilla a nivel nacional están aproximadamente un 3% por delante de 2024, una brecha que se ha ido reduciendo rápidamente desde el verano, cuando la venta de entradas superó en un 25% a la del año pasado.

De cara al fin de semana, “Predator: Badlands” de Disney y 20th Century apuntaba a Entre 25 y 30 millones de dólares para empezar. Sin embargo, las críticas positivas y el excelente boca a boca, incluida una calificación de «A-» en las encuestas a boca de urna de CinemaScore, ayudaron a que el nuevo «Predator» superara las expectativas iniciales. “Badlands” también tuvo un alcance teatral más amplio con su clasificación PG-13. (La mayoría de las películas de “Depredador” han sido clasificadas R.) Mientras tanto, los grandes formatos premium como Imax y Dolby, que cuestan más que el boleto promedio, contribuyeron con un sustancial 59% del total nacional.

“Predator: Badlands” ganó otros 40 millones de dólares en la taquilla internacional, elevando su total global a 80 millones de dólares. Ese es un comienzo prometedor para el proyecto con un presupuesto de 105 millones de dólares. También es un regreso a la forma para Disney, que ha tenido problemas con estrenos teatrales recientes como “Tron: Ares” y “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”. Desde ahora hasta fin de año, Disney está a punto de dominar la taquilla con “Zootopia 2” y “Avatar: Fire and Ash”, las cuales podrían ganar mil millones de dólares. y luego algunos.

«Predator: Badlands» fue fácilmente el número uno entre varios estrenos nuevos, incluido el psicodrama de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson «Die My Love», el drama histórico dirigido por Rami Malek «Nuremberg», la película biográfica sobre boxeo de Sydney Sweeney «Christy» y la inspiradora historia real de Amazon MGM «Sarah’s Oil», que atendió a audiencias mayores o multitudes de artistas.

“Sarah’s Oil” disfrutó del mejor comienzo entre los recién llegados con 4,5 millones de dólares en 2.410 salas, suficiente para ocupar el cuarto lugar en las listas nacionales. La película para sentirse bien, sobre una joven negra que encuentra petróleo en su tierra y se convierte en millonaria a los 11 años, obtuvo una rara calificación de “A+” en las encuestas a boca de urna de CinemaScore.

