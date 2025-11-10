Badlands se inclina en la cima de la taquilla china

Hollywood volvió a la cima de la taquilla china con el estreno de 20th Century Studios “Depredador: Tierras baldías” debutó en el puesto número 1 con 52,5 millones de RMB (7,4 millones de dólares) durante el fin de semana del 3 al 9 de noviembre, según Artisan Gateway.

Con un total de 80 millones de dólares, “Predator: Badlands” es actualmente la película número uno del mundo, según Comscore.

Fotos de PMF «Remar para ganar» quedó en segundo lugar con 2,2 millones de dólares, lo que eleva su total a 60,6 millones de dólares. La comedia dramática dirigida por Ma Lin y protagonizada por Huang Bo, Fan Chengcheng, Yin Tao y Li Jiaqi, sigue a una familia de un pueblo costero, liderada por un patriarca que alguna vez fue duro, que se une en tiempos difíciles y lucha por un regreso.

Lo más destacado de la semana pasada, “” de Maoyan Moviesu turno«, ocupó el tercer lugar, sumando $ 2,1 millones para un acumulado de $ 8,9 millones después de dos semanas. Dirigido por Cheng Yanan, el thriller está protagonizado por Li Gengxi, Deng Jiajia, Liu Yitie, Huang Xiaoming y Yue Jiayi. La historia sigue a una mujer parcialmente paralizada que regresa a la remota mansión de su familia, descubriendo secretos enterrados durante mucho tiempo y un plan de venganza que lleva años gestándose.

Imágenes de menta’ “El sol sale sobre todos nosotros«, abrió en cuarto lugar con 1,8 millones de dólares. Dirigido por Cai Shangjun, el drama romántico está protagonizado por Xin Zhilei -quien ganó el premio a la mejor actriz en Venecia por su papel en la película- y Zhang Songwen como amantes distanciados obligados a enfrentar viejas heridas y arrepentimientos enterrados después de años de separación.

En quinto lugar, la película de 66cc Co. Ltd., “Penguin Girl”, se lanzó con 1,6 millones de dólares. Dirigida por Yang Yuyu, la película sigue a Moon, una joven obsesionada con los pingüinos que cree que encontrará el amor verdadero en la Antártida, hasta que su encuentro con un hombre excéntrico disfrazado de pingüino cambia su comprensión de la devoción y los sueños.

Los ingresos de taquilla del fin de semana ascendieron a 21,7 millones de dólares, a la par del fin de semana pasado, lo que eleva el total de China en lo que va del año 2025 a 6.320 millones de dólares, un aumento del 15,3% en comparación con el mismo período del año pasado.