Badlands’ gana 15,6 millones de dólares el día inaugural

La secuela de ciencia ficción “Depredador: Tierras baldías» se estrena en la cima de la cadena alimentaria teatral, mientras que un montón de estrenos dirigidos a adultos como » de Jennifer Lawrence «Muere mi amor«Sydney Sweeney»cristian» y » de Russell Crowe y Rami Malek «Núremberg” están debutando más abajo en las listas.

La película “Depredador” llegó al helicóptero con 15,6 millones de dólares durante el viernes y proyecciones previas en 3.725 salas. Eso lo coloca en camino de aterrizar mucho antes de sus proyecciones previas al fin de semana, que habían pronosticado una apertura de $25 millones a $30 millones. En comparación, “Alien: Romulus”, otra reposición de Disney de una propiedad de ciencia ficción que adquirió en la fusión de 20th Century Fox en 2019, ganó 42 millones de dólares en su debut en agosto de 2024.

Hablando de “Alien”, “Predator: Badlands” incluso tiene una oportunidad de lograr la mayor reverencia teatral jamás realizada por la franquicia “Predator” si supera el rendimiento del sábado. El récord lo ostenta el crossover de 2004 “Alien vs. Predator” (38 millones de dólares). Pero no vale la pena que la serie “Depredador” haya estado fuera de los cines en los últimos años. Las dos últimas entradas, la precuela de 2022 “Prey” y la antología animada de este año “Predator: Killer of Killers”, debutaron directamente en Hulu y Disney+. El director Dan Trachtenberg, quien dirigió ambas películas, regresó para “Badlands”, con clasificación PG-13, protagonizada por el recién llegado Dimitrius Schuster-Koloamatangi como un joven depredador marginado y Elle Fanning como su compañero androide sin piernas.

Disney gastó 105 millones de dólares en la producción de “Predator: Badlands”, y más en gastos de marketing. Es un presupuesto considerable, pero mucho menor que los 180 millones de dólares que el estudio destinó a su reciente fracaso de ciencia ficción «Tron: Ares». “Badlands” superará los 33 millones de dólares del primer fin de semana de “Ares”, además tiene mejores críticas para impulsar el boca a boca en las próximas semanas. Al público también le gustó, ya que la empresa de encuestas Cinema Score obtuvo una calificación de «A-» entre las primeras audiencias.

Entre los otros nuevos estrenos del fin de semana, “Sarah’s Oil” de Amazon MGM Studios está obteniendo el mejor resultado, dirigiéndose al cuarto lugar después de ganar 1,7 millones de dólares durante el viernes y avances en 2.410 ubicaciones. Las proyecciones son de 4,4 millones de dólares para el fin de semana. El drama ambientado a principios del siglo XX, sobre una de las primeras mujeres negras en convertirse en millonaria, proviene de Wonder Project y Kingdom Story. No muchos críticos lo han reseñado, aunque Cinema Score obtuvo las calificaciones más altas posibles con una calificación «A+».

Sony Pictures Classics tiene el drama judicial histórico “Nuremberg” en 1.802 locaciones después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre. Está en la carrera por el quinto lugar. Grosses alcanzó alrededor de 1,4 millones de dólares entre el viernes y los avances. Las críticas son positivas para la pieza de época dirigida por James Vanderbilt, aunque no es un favorito de la crítica. SPC adquirió los derechos de los productores Walden Media y Bluestone Entertainment en junio.

Mientras tanto, Mubi tiene “Die My Love” de Lynne Ramsay, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, en 1.983 localizaciones. Es el estreno más amplio jamás realizado por la compañía centrada en el cine independiente, que presentó “The Substance” en 1.949 salas el año pasado con un debut de 3,2 millones de dólares. Esa película de terror recaudó 17 millones de dólares a nivel nacional y 77 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una fuerza importante en la temporada de premios a lo largo del camino.

Esperamos que Mubi tenga una visión similar a largo plazo para “Die My Love”, después de ganar aproximadamente $1 millón entre el viernes y los avances. La compañía adquirió el drama estelar por 24 millones de dólares en lo que fue el acuerdo más destacado del Festival de Cine de Cannes de este año. El público general no optó por el título de autor, y Cinema Score obtuvo una terrible calificación «D+».

Abriendo fuera del top 10, Black Bear está haciendo su viaje inaugural como distribuidor con el lanzamiento de “Christy”, protagonizada por Sydney Sweeney como la boxeadora Christy Martin. Proyectándose en 2,011 locaciones, el drama tuvo un comienzo muy tranquilo, con aproximadamente $670,000 durante el viernes y los avances. Black Bear ha buscado posicionar a “Christy” como candidata al Oscar a mejor actriz, comenzando con un estreno en Toronto. Al igual que “Nuremberg”, las críticas son respetables pero no superlativas. Al público le gusta la película con una calificación «B+» de Cinema Score.

El segundo lugar parece ser para el drama de Paramount “Regretting You”, que ganó otros 2,2 millones de dólares el viernes y proyecta unos 7,3 millones de dólares para el tercer fin de semana, con una ligera caída del 7%. La adaptación de Colleen Hoover ha mostrado buenos resultados desde su estreno y parece alcanzar un total bruto interno de 38 millones de dólares hasta el domingo.

En tercer lugar, “Black Phone 2” de Universal ganó 1,5 millones de dólares el viernes y proyecta 5,2 millones de dólares para su cuarta salida, sólo un 38% menos que en el marco anterior. La secuela de Blumhouse parece alcanzar una recaudación nacional total de 70 millones de dólares hasta el domingo, un poco por detrás de su predecesora de 2022 (72 millones de dólares durante cuatro fines de semana).

El thriller de secuestros de Focus Features, “Bugonia”, parece completar los cinco primeros, recaudando 1,1 millones de dólares el viernes y proyectando 3,7 millones de dólares para su segundo fin de semana de estreno generalizado (un descenso del 26%). La reunión de Yorgos Lanthimos y Emma Stone debería alcanzar un total nacional de 12,5 millones de dólares hasta el domingo.