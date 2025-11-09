Badlands alcanza un récord mundial, una batalla tras otra se acerca a los 200 millones de dólares

“Depredador: Tierras baldías«se abrió camino con 80 millones de dólares en la taquilla mundial, ubicándose como el mayor debut en la franquicia de casi 40 años. El reinicio de 2018 del director Shane Black, «The Predator», ostentaba anteriormente el récord con 73,5 millones de dólares, sin ajustar por inflación.

Esas ventas de entradas incluyen 40 millones de dólares en América del Norte y 40 millones de dólares en 52 mercados internacionales. «Badlands» también superó el récord nacional de «Alien vs. Predator» de 2004 con 38 millones de dólares, tampoco ajustados a la inflación. Mientras tanto, esto marca el segundo mejor comienzo internacional de la franquicia después de “The Predator” con 48,9 millones de dólares. Los principales mercados extranjeros fueron China con 7,4 millones de dólares, el Reino Unido con 3,2 millones de dólares y México con 2,3 millones de dólares.

Dan Trachtenberg dirigió “Predator: Badlands”, que es la novena entrega de la serie y la primera entrada en cines desde que Disney adquirió 20th Century Fox. Ahí es donde comenzó la franquicia, con “Predator” de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Trachtenberg regresó después de dirigir las dos aventuras más recientes de “Predator”, “Prey” de 2022 y la película animada “Predator: Killer of Killers” de junio de este año, las cuales se saltaron los cines y aterrizaron directamente en Hulu. La producción de este capítulo costó 105 millones de dólares y sigue a un cazador de alienígenas marginado (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) y su improbable aliada (Elle Fanning) que se embarcan en un peligroso viaje para derrotar a un adversario amenazador.

“Badlands” se está beneficiando de varios factores, incluidas críticas sólidas, un boca a boca estelar y un enorme interés en Imax y otras pantallas premium de gran formato más caras. Y esta película está clasificada como PG-13 (la mayoría de las otras películas de “Depredador” están clasificadas R), lo que está ampliando su atractivo para multitudes familiares en lugar de solo para el grupo demográfico objetivo de niños y hombres.

“Predator: Badlands” está revitalizando la taquilla después de un octubre sombrío. Noviembre debería seguir fuerte con “Wicked: For Good” y “Zootopia 2” alrededor del Día de Acción de Gracias, mientras que ofertas de diciembre como “Five Nights at Freddy’s 2”, el thriller psicológico de Sydney Sweeney “The Housemaid” y “Avatar: Fire and Ash” deberían ayudar a terminar el año en lo más alto.

En el resto de taquillas, “Una batalla tras otra» está acercándose a un hito importante. El thriller de acción y comedia, protagonizado por Leonardo DiCaprio, ha recaudado 196,8 millones de dólares a nivel mundial (incluidos 127,4 millones de dólares en el extranjero) y pronto superará la marca de los 200 millones de dólares. Se trata de un punto de referencia notable para una película original con clasificación R que dura casi tres horas. Es, con diferencia, la película con mayor recaudación de la carrera de Anderson, superando al western de 2007 «There Will Be Blood», que obtuvo 76,4 millones de dólares a nivel mundial y es probable que sea un actor importante en los Oscar en el nuevo año. Sin embargo, Warner Bros. gastó más de 130 millones de dólares en la película, y dado que los propietarios de los cines se quedan con alrededor del 50% de las ventas de entradas, “Una batalla tras otra” es. Tracking perderá 100 millones de dólares en su presentación en cines..

En otro punto de referencia, Sony “Hombre de motosierra – the Movie: Reze Arc» ha superado los 150 millones de dólares en todo el mundo. La aventura de anime ha recaudado 158 millones de dólares hasta la fecha, incluidos 121 millones de dólares a nivel internacional y 38 millones de dólares a nivel nacional. «Chainsaw Man» es la segunda victoria consecutiva para Crunchyroll de Sony después del éxito de septiembre «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle», que es la película de anime más grande de la historia con 591 millones de dólares a nivel mundial.