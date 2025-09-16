VIVA – Borussia Monchengladbach Tomar una decisión impactante al comienzo de la temporada Bundesliga 2025/2026. El club defendió Kevin Diks Oficialmente despidió al entrenador, Gerardo Seoane.

El anuncio del despido se realizó a través del sitio web oficial del equipo el lunes 15 de septiembre de 2025. Su posición fue reemplazada temporalmente por el arquitecto del equipo U-23, Eugen Polanski.

«Después de realizar una evaluación en profundidad del comienzo de nuestra temporada, nos está claro que se necesitan cambios en la posición del entrenador en jefe», dijo el director deportivo Gladbach, Roland Virkus.

«Diez partidos de la Bundesliga sin victoria ya no nos hacen confianza en la resurrección con Gerardo», continuó.

El bajo rendimiento de Gladbach al comienzo de la temporada fue una razón fuerte detrás de la eliminación de Seoane. De los tres partidos que se han jugado, Kevin Diks y sus colegas perdieron dos veces y solo ganaron un empate.

El presidente Gladbach, Rainer Bonhof, agregó que Seoane había dado estabilidad desde que llegó al club. Sin embargo, los resultados inscritos no coinciden con las expectativas.

«Gerardo se hizo cargo del equipo en una situación difícil y realmente se integró con el camino que elegimos. Pero el final de la temporada pasada no fue como nuestra sombra, y lo mismo sucedió al comienzo de esta temporada», dijo Bonhof.

«La decisión de presentar nuevas ideas en este momento es el paso correcto. Estamos agradecidos por el logro de Gerardo y rezan por lo mejor para su carrera», continuó.

Desde el final de la temporada pasada, Die Fohlen nunca ha sentido una victoria en la Bundesliga. En total, han jugado diez partidos sin ganar, con un récord de siete derrotas y tres empates.

Aun así, Kevin Diks sigue siendo un pilar. En los tres partidos de la Bundesliga esta temporada, el jugador naturalizado indonesio siempre se ha jugado, incluso los últimos dos partidos aparecen llenos durante 90 minutos.