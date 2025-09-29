Bad Bunny para actuar en 2026 Super Bowl Show de medio tiempo

Bad Bunny está programado para actuar Durante la música de Apple Super Bowl LX Show de medio tiempo, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el estadio de Levi en Santa Clara, CA.

«Lo que siento va más allá de mí mismo», dijo Maldito conejito en una declaración. «Es para aquellos que vinieron ante mí y corrieron innumerables yardas para que pudiera entrar y anotar un touchdown … esto es para mi pueblo, mi cultura y nuestra historia.

Solo momentos antes de la anualización, Bad Bunny recurrió a X para decirle que tenía un espectáculo planeado para Estados Unidos. «Estaba pensando en estos días, y después de hablar con mi equipo, creo que haré una sola cita en los Estados Unidos,» tengo escribióLo que se traduce en inglés a: «He estado pensando en eso en estos días, y después de discutirlo con mi equipo, creo que haré solo una cita en los Estados Unidos».

Se refería a su próxima gira mundial de Debí Tirar Más Fotos, que comienza el 5 de diciembre en Costa Rica y se dirige a México, España e Inglaterra antes de envolverse en Italia del 17 al 18 de julio. El anteriormente dicho que no reservó conciertos en los Estados Unidos por miedo a las redadas de hielo. Tiene espectáculos programados antes y después del Super Bowl, con fechas establecidas para Chile del 5 al 7 de febrero y Argentina del 15 al 17 de febrero, aunque no está claro si esas actuaciones aún tendrán lugar.

«Lo que Benito ha hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador», dijo el fundador de la Nación Roc Jay-Z en un comunicado. Su compañía se ha asociado con la NFL desde 2019 para reservar el programa de medio tiempo del Super Bowl. «Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo».

Esta marca la primera vez que el músico puertorriqueño ha adornado el escenario del Super Bowl. Viene de un año al rojo vivo que comenzó con el lanzamiento de su séptimo álbum «Debí Tirar Más Fotos» en enero, sirviendo como un homenaje a su tierra natal. Luego organizó una residencia de 30 fechas en José Miguel Agrelot Coliseum de San Juan que comenzó en julio y recientemente envuelto el 20 de septiembre.

Los rumores habían estado girando en las últimas semanas que Adele y Taylor Swift pasaron actuando durante el juego del próximo año. A principios de este mes, comisionado de la NFL Roger Goodell dijo en «hoy» Ese Swift fue «bienvenido en cualquier momento» para actuar durante el show de medio tiempo. «Siempre nos encantaría que Taylor juegue», dijo Goodell. «Ella es un talento especial y especial y obviamente, sería bienvenida en cualquier momento».

El año pasado, Kendrick Lamar actuó con apariciones de SZA, Samuel L. Jackson, Mustardo y Serena Williams. En los años anteriores, la NFL presentó a Usher, Rihanna y, en 2022, una pizarra de hip-hop y realeza de R&B, incluidos el Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Lamar, con invitados destacados 50 Cent y Anderson .paak.