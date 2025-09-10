Bad Bunny dice que no incluyó las fechas de la gira por el miedo a las redadas de hielo

Bad Bunny ha elaborado Sobre por qué no incluyó a los Estados Unidos en sus fechas de gira 2025-26, explicando que parte de la razón estaba por preocupación por las redadas de hielo.

El músico se abrió a IDENTIFICACIÓN sobre su decisión de dejar a los Estados Unidos fuera del itinerario de su próxima gira mundial de Debi Tirar Mas Fotos, explicando que lo hizo por temor a que Ice «pudiera estar afuera [my concert]. «

«Hubo muchas razones por las que no aparecí en los Estados Unidos, y ninguna de ellas era por odio, he actuado allí muchas veces», dijo. «Todo [the shows] han tenido éxito. Todos ellos han sido magníficos. He disfrutado conectarme con latinos que han estado viviendo en los Estados Unidos. Pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos …

«La gente de los Estados Unidos podría venir aquí para ver el espectáculo», continuó. «Los latinos y los puertorriqueños de los Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de, como el maldito hielo, podría estar afuera [my concert]. Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados «.

Maldito conejito Anteriormente provocó una conversación sobre esquivar a los EE. UU. Durante su Variedad Historia de portada en junio, afirmando que las actuaciones en el país eran «innecesarias». Explicó que los fanáticos en los Estados Unidos no han tenido escasez de oportunidades para verlo actuar en los últimos seis años.

El nativo de Puerto Rico ha expresado sobre el hielo en los últimos meses, Compartir imágenes de un arresto en hielo en las redes sociales en junio que parecía mostrar a los agentes deteniendo a las personas en la calle. «Mira, esos hijo de puta están en estos autos, Rav-4s», dijo en el clip. «Están aquí en Pontezuela. Hijos de perras, en lugar de dejar a la gente sola y trabajar allí».