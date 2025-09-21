Bad Bunny concluye la residencia de Puerto Rico con Marc Anthony

Maldito conejito cerró su 31 date «No quiero ir desde aquí» residencia en El Choli en Puerto Rico con una aparición especial de nada menos que Marc Anthony. El sábado por la noche, la pareja de artistas puertorriqueños realizó un poderoso dúo de «Preciosa», una balada himno que sirve como una oda sincera a la isla.

«No he cantado esta canción en más de 20 años», dijo Bad Bunny, justo antes de que Anthony subiera al escenario a un rugido atronador de la arena llena. Originalmente compuesto en 1937 por Rafael Hernández Marín, «Preciosa» fue popularizado más tarde por Anthony y es considerado uno de los muchos himnos nacionales no oficiales de Puerto Rico.

Cuando se lanzaron a la canción, Anthony caminó hacia Bad Bunny y lo llevó a un abrazo emocional. Los dos se sostuvieron con fuerza, las cabezas se juntaron, susurrando palabras solo que podían escuchar.

Para el espectáculo especial «Una Más» («One More»), Bad Bunny también sacó a otros favoritos locales, incluidos Dei V, ñengo Flow, Arcángel, De La Ghetto y Rainao. Chuwi se unió a él para su colaboración «Welita», en la que han realizado juntos todas las noches de la residencia de tres meses de duración.

El dúo pionero de Reggaeton de Jowell y Randy fue designado aproximadamente 10 minutos para cantar sus propios éxitos. En total, el concierto duró alrededor de cuatro horas.

El espectáculo fue transmitido en vivo a nivel mundial en Amazon Music y canales de contracción en todo el mundo. La actuación también estará disponible para reproducir en la plataforma durante 24 horas después de la transmisión del sábado por la noche.

Sobre la base de Momentum, Amazon Music y Bad Bunny anunciaron una iniciativa de amplio avance centrada en impulsar la educación, el empoderamiento cultural y el desarrollo económico para crear un cambio significativo en toda Puerto Rico.

Los programas proporcionarán un plan de estudios STEM enriquecido, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y maestros, así como iniciativas para ayudar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos.