Bad Bunny agrega un espectáculo final sorpresa a la residencia de Puerto Rico

Maldito conejito le está dando a los fanáticos una oportunidad más para atrapar su «No quiero ir desde aquíResidencia en el Coliseo de Puerto Rico.

El lunes por la mañana, la superestrella ganadora del Grammy anunció una fecha adicional de su carrera de concierto que ocurre el 20 de septiembre. Para aquellos que no pueden ver un vuelo de último minuto, Amazon Music organizará una transmisión en vivo exclusiva de la presentación especial a partir de las 8:30 p.m. ET. Los fanáticos pueden sintonizar gratis en la aplicación Amazon Music, el canal de música de Amazon en Twitch (@AmazonMusic), y disponible para todos los clientes de Amazon en Prime Video.

Una vez más, enfatizando su profundo amor por su Puerto Rico natal, Bad Bunny anunció la actuación final de «no yo quiero ir de aquí: una más» está reservada exclusivamente para los residentes de Puerto Rico (al igual que las primeras nueve fechas de la carrera).

La inscripción para el programa ahora está abierta a los residentes con un número de teléfono válido de Puerto Rico en nomequieroirdeaqui.com y cierra el lunes a las 11:59 pm AST. Los fanáticos que reciben un código pueden acceder a una preventa a partir del 17 de septiembre, a las 10 am AST.

Sobre la base del impulso de este momento histórico, Amazon Music y Bad Bunny anunciaron una iniciativa que abarca educación, empoderamiento cultural y desarrollo económico para crear un cambio significativo en toda Puerto Rico. Los programas proporcionarán un plan de estudios STEM enriquecido, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y maestros, así como iniciativas para ayudar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos.

Además, una tienda de Amazon.com curada, «Compra Local», traerá visibilidad global a las empresas de propiedad de los puertorriqueños.

Antes del lanzamiento de la residencia, Bad Bunny dijo Variedad Había estado soñando con el programa y sus conceptos, «desde que tengo memoria».

«Se hizo difícil ignorar, cuanto más tiempo pasaba», dijo. «Admito que fue difícil completar mi última gira, porque todo lo que quería hacer era pasar a este capítulo».