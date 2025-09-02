‘Backyard Football’ 99 ‘Rerelease en septiembre

Los niños de los 90, regocijado: un relanzamiento de «Backyard Football ’99» debutará en septiembre de Producciones de juegos.

El juego se lanzará el 9 de septiembre a través de las plataformas Steam y Mobile. Ahora está disponible para pre-pedido en la App Store y Google Play y para la lista de deseos en Steam.

Los jugadores que regresan a «Backyard Football ’99» incluyen Barry Sanders, Dan Marino, Drew Bledsoe, Jerry Rice, John Elway, Randall Cunningham y Steve Young.

El relanzamiento de «Backyard Football ’99» se produce inmediatamente después de Playground Productions, adquiriendo los derechos de la querida franquicia de juegos deportivos de los 90 el año pasado, seguido por los relanzamientos de «Backyard Baseball ’97», «Backyard Baseball ’01» y «Backyard Soccer ’98».

Todos los juegos reconstruidos «Backyard» han sido desarrollados por Mega Cat Studios, quien fue comisionado por Playground para ingeniería inversa de los títulos originales de CD-ROM para plataformas modernas.

Playground está buscando expandir el «Deportes de patio trasero«Franquicia más allá del relanzamiento de los títulos existentes para incluir un nuevo juego, así como el potencial de proyectos en la televisión y el cine.

«‘Backyard Football’ 99 ‘me convirtió en fanático del fútbol de por vida», dijo el CEO de Playground Productions, Lindsay Barnett. «Desde los juegos de aprendizaje hasta los equipos de gestión, este juego hizo que el fútbol fuera accesible, divertido y emocionante para todas las edades. Estoy muy orgulloso de traerlo de vuelta en el tiempo para la temporada de fútbol».

Former Miami Dolphins quarterback Marino, who added his vocal talents and likeness to “Backyard Football ’99,” added: “Bringing this game back to a new generation of fans and reconnecting with the OGs makes me so excited at this moment in time. This moment is ripe for introducing these games because kids today crave connection more than ever, and games like these offer a fantastic platform to experience the fun and excitement of the sport I’ve loved for so long.”