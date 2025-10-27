Bachchu Kadu lidera la marcha de tractores a Nagpur en busca de una condonación de préstamos para los agricultores







El jefe del Partido Prahar Janshakti y ex MLA Bachchu Kadu lanzó el lunes una marcha de tractores en Maharastra El distrito de Amravati exige una condonación total de los préstamos a los agricultores del estado, informó la agencia de noticias PTI.

La marcha, que comenzó en Chandurbazar en Amravati, se detendrá en Wardha por la noche antes de llegar a Nagpur el martes.

En declaraciones a los periodistas antes de la agitación, Kadu dijo que había recibido una invitación de la oficina del ministro principal para una reunión con el ministro principal, Devendra Fadnavis, el ministro de Hacienda y los secretarios de 38 departamentos, informó PTI.

Kadu dijo que decidirá si asistirá. la reunión luego de sostener una discusión con sus seguidores, informó PTI.

Advirtió además que la agitación no se suspendería simplemente con la promesa de conversaciones y declaró que los manifestantes no abandonarán Nagpur hasta que el gobierno tome una decisión concreta para conceder una exención total de los préstamos a los agricultores, informó PTI.

A principios de este mes, el gobierno de Maharashtra anunció un paquete de ayuda de 31.628 millones de rupias para los agricultores y familias afectados por las fuertes lluvias en todo el estado. El Ministro Principal (CM), Devendra Fadnavis, en una conferencia de prensa en Mumbai, dijo que el paquete de ayuda se desembolsaría antes del festival de Diwali.

Al explicar el paquete, Fadnavis dijo que el Centro había aconsejado al Estado que garantizara que los agricultores puedan «una vez más ponerse de pie».

«Aún no se ha enviado la propuesta al Gobierno de la Unión de la India. Pero no estamos esperando el paquete del Centro. El Estado sigue adelante con el paquete de ayuda y rehabilitación. La cantidad desembolsada por el gobierno estatal será reembolsado por el Centro”, dijo CM Fadnavis.

Las fuertes lluvias de este año han causado grandes daños en Marathwada, Vidarbha, Maharashtra del Norte y Maharashtra Occidental, siendo Marathwada y Maharashtra Occidental los más afectados.

Fadnavis dijo además que la propuesta de ayuda aún no se ha presentado al Centro, ya que no se puede modificar una vez enviada.

«Queremos enviar propuestas detalladas y precisas, por lo que lleva tiempo. Pero eso no afecta el trabajo de socorro y rehabilitación», añadió.

Fadnavis también señaló que el paquete de ayuda anunciado por Maharashtra es mayor que el de otros estados como Tamil Nadu y Karnataka.

«No queremos compararlo con ningún otro estado. El paquete de ayuda anunciado es el más alto en la historia del estado», afirmó.

(Con aportes de PTI)





