Babyface sacude Yakarta, Sandra Dewi abre una cuenta a nombre de una asistente

Jacarta – Los fines de semana no hacen que los internautas se vuelvan perezosos a la hora de leer. La prueba es que varias noticias, especialmente en el canal Showbiz, siguen recibiendo mucha atención. Algo que no se pasa menos por alto es la cuestión de los conciertos. cara de bebe.

No menos conseguir muchos clics Sandra De Wi quien al parecer acababa de abrir una cuenta a nombre de una asistente, y se reveló que había un flujo de fondos de su esposo, Harvey Moeis. Nadine Chandrawinata quien estuvo involucrado en el divorcio raisa Y Hamish Daud Tampoco menos atención.

A continuación se muestra un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del domingo 26 de octubre de 2025 de Round Up.

¡De regreso a Asia después de 10 años, Babyface sacude con éxito Yakarta!

Yakarta vuelve a ser testigo de un evento musical internacional repleto de estrellas. A través de un concierto titulado «With Love From BRI Present Babyface – Live in Jakarta 2025», el legendario cantante Kenneth «Babyface» Edmonds finalmente pisó el escenario de Indonesia por primera vez. Esta magnífica actuación, que se celebró en el Estadio Internacional Beach City, Ancol, Yakarta, el sábado 25 de octubre de 2025, presentó una velada llena de nostalgia, amor y recuerdos de generaciones enteras.

Organizado por PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. o BRI, este concierto es una prueba clara del compromiso de BRI de brindar experiencias musicales de primer nivel para el pueblo indonesio.

Leer más aquí.

¡Recién revelado! Sandra Dewi abre una cuenta a nombre de un asistente, hay un flujo de fondos de 13 mil millones de IDR de Harvey Moeis

La audiencia de objeción al decomiso de los bienes de Sandra Dewi volvió a presentar nuevos hechos que llamaron la atención. En un juicio celebrado en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta el viernes 24 de octubre de 2025, se reveló que el artista aparentemente había abierto una cuenta bancaria a nombre de su asistente personal, Ratih, para intereses personales.

Esta revelación la hizo directamente el investigador de la Procuraduría General de la República, Max Jefferson, al prestar declaración ante el panel de jueces.

Leer más aquí.

Raisa habla con sinceridad en medio de una tormenta doméstica: ¡No censurada, ese es mi sentimiento!

En medio de la noticia de su divorcio de Hamish Daud, el último álbum de Raisa Andriana, titulado ambiVert, vuelve a ser el centro de atención. El público cree que la obra, estrenada el 25 de junio de 2025, se siente como un retrato emocional verdaderamente honesto, como si fuera un espacio personal para que Raisa hablara sin máscara.