Babou Ceesay en el giro flashback del episodio 5

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «In Space, Nadie …», Temporada 1, Episodio 5 de «»Alien: Tierra«Ahora transmitiendo en Hulu.

En el episodio 5 de la primera temporada de «Alien: Earth», escrita y dirigida por el creador del programa Noah Hawley, tenemos una nueva visión del personaje de Morrow.

Como interpreta el actor británico Babou ceesayMorrow ha sido hasta este punto una especie de cifrado: sabemos que estaba pilotando el buque de investigación Maginot Cuando aterrizó en el aterrizaje en nuestro planeta, y que él es un ser humano mejorado, un cyborg, pero poco más que eso.

En el episodio «En el espacio, nadie …», tenemos una sensación más clara de mañana. (También tenemos mucho horror, que implicaba «… puedo escucharte gritar» del lema original de la película en el título del episodio viene a través de alto y claro.) En un flashback al maginot Antes de que el barco se estrellara, vemos a Morrow como un hombre en dolor, recordando a su hija, quien murió de una enfermedad incurable. Descubre que los especímenes alienígenas que aprecia tanto, los seres orgánicos que pueden tener la clave para prevenir que los destinos sean como los de su hija en el futuro, están sujetos a una trama: su compañero miembro de la tripulación Petrovich (Enzo cilenti) planea entregarles a uno de los CEO de la conciencia corporativa de los CEOs de la conciencia humana de la conciencia humana de la conciencia humana del mundo. cuerpos. (Kavalier’s Prodigy Corporation y Weyland-Yutani Corporation, familiares de la franquicia «Alien» de la pantalla grande, se encuentran entre los grupos encerrados en la batalla por el futuro del planeta, lo que también implicará controlar las tierras de vida extraterrestre aquí).

Cortesía de Patrick Brown/FX

Como oficial de seguridad del maginot, Morrow abandona su puesto para matar al traidor, lo que permite que el barco continúe su curso de colisión en la Tierra. Una vez que regresa al mando, Morrow ignora los gritos de otro miembro de la tripulación, ya que se enfrenta a un xenomorfo recién soltado en el barco: es demasiado tarde para que cualquier humano inalterado evite esta colisión, pero Morrow ha asegurado, por ahora, que la preciosa vida alienígena del barco no caerá directamente en las manos de un Oligarch.

Variedad habló con Ceesay a través de Zoom en junio; El actor estaba en Gambia, donde estaba dirigiendo una producción de Wolof-Language de «The Crucible» de Arthur Miller.

Las formas en que Morrow es más que humano debe haber hecho para un desafío de actuación interesante.

Fue. Investigué un poco sobre cyborgs y encontré a este tipo llamado Neil, quien básicamente tenía un apego cyborg agregado a su cabeza. Es un artista, y es daltónico, por lo que tenía algo agregado a la base de su cráneo en la parte posterior que sale al frente. Lo que hace es una especie de respuesta de sonido. Oye color. Al ver su entrevista, está hablando de ser más que humano. Siente que es el siguiente nivel. Pasó de alguien tímido a alguien que tiene su lugar en el mundo.

¿Cómo te lanzó Noah Hawley este episodio?

Mientras explicaba algunas de esas contradicciones que salieron en términos de lo que sucedió con su hija, de repente tenía sentido de algunas de las cosas que habíamos estado discutiendo sobre que Morrow tenía este lado más cálido. Por increíble que parezca, pensé, No, él tiene otro lado para él donde hay casi una brújula moral.

Ese elemento de él era a lo que necesitaba aferrarse, esta idea de que todavía es humano y moral. Y él ve ese lado de sí mismo de dos maneras diferentes. Lo ve como útil: lo levantará y puede conectarse con la gente si lo necesita. Pero, en realidad, en el fondo, él piensa que es una debilidad. Está avergonzado de tener una parte de él así. Ha aprendido a ser frío.

Bien.

El hecho de que él fuera alguien con parálisis que hubiera sido abandonado por su madre, que le enseñó algo sobre la gente, que las personas solo se inclinarán hacia ti si eres útil. Imagine la primera vez que le ponen este equipo de mil millones de dólares. Me imagino que la enfermera le habría dicho: Mira, será mejor que haga que esto funcione. Estamos invirtiendo en usted. Así que hazlo funcionar. Si te lo quitan, ¿qué te queda?

Siempre está tratando de ser lo más eficiente posible en lo que está tratando de hacer, ser lo más maquinelante posible.

Sabiendo que filmaste la serie en gran medida en secuencia, ¿fue un desafío filmar los episodios anteriores y no regalar las complicadas motivaciones de Morrow?

Sabía que hay algo humano en este tipo que quería cubrir tanto como sea posible hasta el momento. La gente decide sobre ti. Son como, Ok, esto es lo que eresLo más rápido posible, solo para que puedan ponerlo en una caja y descubrir cómo se comportará. Me encanta la imprevisibilidad que Noah le trae. Mi esperanza es que cuando las personas ven el episodio 5 y ven algunas de las motivaciones, están más en la cerca. No es como, «OK, este tipo está impulsado por la misión, loco y malo. Es más como, no sé cómo me siento por él ahora».

Cortesía de Patrick Brown/FX

¿Cómo afectó el aspecto de la historia familiar de Morrow el rendimiento, especialmente dado que durante gran parte del espectáculo, se está comprometiendo con otros niños que podrían recordarle la muerte de su hija?

Cuando descubrí que él tenía una hija y que ella había muerto de la manera que ella lo había hecho, me dio un acorde mucho más profundo en mí. La actriz que interpreta a mi hija es mi verdadera hija. Estábamos disparando, y estaban buscando a alguien para interpretar a mi hija, y mi hija estaba ahí fuera [in Thailand] conmigo yendo a la escuela, con mi hijo y mi esposa. Noah era como, ¿qué pensarías si usaran sus cartas, o usarían una foto de bebé? Imagina, en esa escena, estoy mirando eso, va a otro nivel. Incluso hablar de eso ahora me afecta.

En otra nota, me encanta cuán esencialmente «alienígena» es el comienzo del Episodio 5: los miembros de la tripulación simplemente pasan el rato, fuman cigarrillos, comen y se siente muy cotidiano y Workaday. Son personas en un trabajo. Me recordó a las escenas del «Alien» original en el Nostromo.

Cien por ciento. Todos éramos conscientes de ello. Tuvimos nuestro momento de sentirnos mareados cuando caminas por primera vez – Oh Dios mío, estoy en el Contramaestre. Es real. [The “Alien: Earth” ship is the Maginot, but it was designed to look like the Nostromo.] Todos allí eran un fan. Tener ese primer momento, entrar en esa zona de confort: como grupo, me llamo el EP Fivers, sabíamos que teníamos que cruzar muchos límites muy rápidamente y sentirnos cómodos el uno con el otro para poder tenerlo de esa manera donde hablan unos de otros.

¿Se destacó el episodio en la larga y larga experiencia de la producción? ¿Cuánto tiempo tardó en disparar?

Cinco semanas y un poco. Fue intenso. No vi a mis hijos mucho durante ese. Pero ep. 5 fue especial. Porque esencialmente estás filmando una película «Alien» en el medio de esta serie «Alien».

Tengo curiosidad por saber qué comparte Noah sobre toda la temporada. ¿Tiene una idea de lo que las temporadas futuras podrían implicar?

[Coming into shooting,] Tuve una idea de la primera temporada. Lo bueno de Noah es que realmente tienes una buena idea de todo lo que está sucediendo, para que puedas lanzar a tu personaje correctamente. Y a veces, cuando mantienen en secreto estas cosas, hace que sea mucho más difícil desempeñar el papel: tomas una decisión y estás atrapado con eso más tarde. Tengo una idea de lo que sucede en la parte superior de la temporada 2, si obtengamos una segunda temporada. Y va a ser épico.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.