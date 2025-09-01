Babah Pede Alun Capital Market Ri Ri se eleva del sentimiento negativo de la manifestación: solo pequeñas ondas

Yakarta, Viva – La demostración que ocurrió en varias ciudades de Indonesia en los últimos días exhaló a los senitaciones negativas en la economía en particular mercado de capitales. El rendimiento de JCI durante todo el día sobrevive en la zona roja.

Leer también: PKN: Las personas viven de las políticas gubernamentales, las críticas deben responderse a sabiamente



Respondiendo a este asunto, el empresario Mohammad Jusuf hamka O quien se llama familiarmente Babah Alun, dijo que era optimista de que el mercado de capitales era economía Indonesia pronto mejorará en el medio de la acción demostración Lo que sucedió en varias regiones. Porque, según él, la manifestación fue algo natural en el clima democrático.

«Optimista. Eso es solo una pequeña onda en una gran nación, eso es normal. El reino de la democracia, ¿verdad?» Jusuf dijo en la Bolsa de Indonesia (IDX) Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Viral! El miembro del DPR, Melchias Mekeng, fue golpeado por un aerosol de la diáspora indonesia en Australia



Jusuf agregó que actualmente las condiciones en el campo permanecen bajo control. «La prueba era que ayer fui a (TPU) Bivak Caucho, seguro, ¿verdad? No hay ningún problema. Dios quiera, se terminará pronto», dijo.

Para obtener información, Jusuf el viernes (29/8) había llorado el funeral del taxista de la motocicleta en línea (OJOL) Affan Kurniawan en la TPU de Yakarta Bivak Karet.

Leer también: Airlangga pede fuerte economía fundamental de la República de Indonesia encabeza el rendimiento del mercado de capitales





Toll Road Entrepreneur, Jusuf Hamka alias Babah Alun en la oficina DPP de la fiesta de Golkar, West Yakarta, lunes 12 de agosto de 2024

Además, el Presidente Director de PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) de hecho admitió que hubo un incidente de incumplimiento de instalaciones públicas y saqueos en varios lugares. Sin embargo, consideró que las fuerzas de seguridad pudieron controlar inmediatamente la situación.

También consideró que el discurso del presidente Prabowo hace algún tiempo dio la paz a los empresarios. Con el apoyo de las autoridades, estima que el sentimiento de la manifestación disminuirá esta semana.

«Creo que mientras salga el TNI, que Dios quiera, todo seguro. Confía en este país», explicó.

En la misma ocasión, el ministro coordinador de la economía Airlangga Hartarto instó a los empresarios e inversores a mantener la calma y optimista acerca de enfrentar la dinámica de la sociopolítica.



Jusuf Hamka renunció a la fiesta de Golkar

«Todos tenemos responsabilidades morales con esta nación para mantener las ruedas de la economía para que continúen girando, de modo que se mantenga el empleo y el bienestar comunitario», dijo Airlangga.

También le pidió al público que no fuera fácilmente provocado por información engañosa, así como para mantener una atmósfera de paz y respeto mutuo.

«La participación activa de la comunidad para mantener el orden ayudará en gran medida a acelerar la restauración de la situación y minimizar los impactos negativos en la economía», dijo.

Anteriormente, el índice de precios de acciones compuestas (CSPI) desplomó el nivel de 3.51 por ciento 7,555 en la apertura de la negociación el lunes 1 de septiembre de 2025. Los analistas calificaron la corrección significativa del índice activado por varios factores, uno de los cuales se debió a la demostración.

Según el analista de Capital Market Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi, la manifestación resulta en inestabilidad política. Cuando la manifestación fue cada vez más extendida y se calienta después del incidente de uno de los socios de taxis de motocicletas en línea, Affan Kurniawan, fue atropellado por el vehículo táctico (Rantis) de la policía el jueves 28 de agosto de 2025. (Ant) (Ant) (Ant)