B-Mickie muere, Lamar recibe un disparo, oportunidades de la temporada 5

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Dreams diferidos», el final de la temporada 4 de «Bmf«Ahora transmitiendo en la aplicación Starz. Ya no es «matriz a la tumba» para Big Meech (Demetrius Flenory Jr.) y Terry Flenory (Da’vinchi) en el drama de Starz «BMF», al menos por ahora. En un final de la temporada 4 lleno de acción, las grietas entre los hermanos Flenory ahora se han filtrado en su empresa BMF. Centrado en expandir su notoria organización de lavado de drogas y dinero fuera de Detroit, su relación tensa ha dejado a los hermanos divididos. Cortesía de Starz Las consecuencias de su viaje de negocios a México, con Big Meech resentiendo a Terry por dejarlo, causaron más problemas de los que negociaron. A medida que la ambición de Big Meech por más poder colisionó con Terry lidiando con su fe y moralidad de sus acciones, manteniendo intacta su hermandad y negocio en la prueba final. Además de luchar para mantener vivo su sueño americano, su pasado preocupante los atrapó con el regreso de varias caras familiares. La temporada 4 reveló al asesino en serie Lamar Silas (Eric Kofi Abrefa) en un centro de rehabilitación después de ser adicto a la fuerza a la cocaína en la temporada 2 por Big Meech. Sin embargo, su adicción a la venganza no disminuyó, ya que hizo su misión destruir a Big Meech y Terry. B-Mickie (Myles Truitt) también hizo un regreso sorpresa después de que Big Meech y Terry cortaron los lazos con el ex miembro de BMF en la temporada 2. A pesar de haber sido exiliado del grupo, regresó buscando la redención de los Flenery Brothers y una oportunidad para ganar su lugar en la organización. Su venganza contra Big Meech que lo exilaba del grupo lo consumió, lo que finalmente resultó en su muerte a manos de los enemigos más grandes de los hermanos Flenory: Lamar y el detective Bryant (Steve Harris). Mientras tanto, en Detroit, la familia Flenory enfrentó cambios significativos en su hogar. La temporada se acelera en la graduación de la escuela secundaria de Nicole (Laila Pruitt), donde Big Meech y Terry se enfrentan cara a cara por primera vez desde que estuvieron en México. Al prepararse para la universidad, los planes de Nicole fueron descarrilados rápidamente por un embarazo no planificado, lo que le hizo aplazar a sus estudiantes de primer año después de dar a luz al final de la temporada. La relación Charles (Russell Hornsby) y Lucille (Michole Briana White) permanecieron tensas, con Lucille luchando financieramente y navegando por su nuevo papel pastoral. Al mismo tiempo, Charles luchó con depresión después de una lesión le impidió trabajar o regresar a su banda. Cortesía de Starz Al final, los Flenorys van por caminos separados. Nicole se muda para criar a su familia. Charles deja a Lucille para apoyar a Big Meech en Atlanta mientras Terry se dirige a Los Ángeles para dirigir su división de la costa oeste. El destino de BMF queda sin respuesta, ya que los momentos finales mostraron a Terry involucrado en un tiroteo en su restaurante y Big Meech arrestado por el detective Bryant. «BMF» Showrunner Heather Zuhlke habló con Variedad sobre el final explosivo, el objetivo de la temporada 4, sus esperanzas de una renovación de la temporada 5 y más.

Quiero comenzar hablando de la primera gran revelación de la temporada siendo el regreso de Lamar. Su escena de apertura está en un centro de rehabilitación donde habla sobre superar sus adicciones. Pero a medida que se desarrolla la temporada, su adicción a la venganza no termina. ¿Cuál fue la decisión detrás de su regreso de una manera que provocó un arco de redención a pesar de que no sale de esa manera?

Nuestro tema este año fue el enemigo de la sala de escritores. Intentamos tocar historias que golpean esas cosas, y se manifiestan de manera física y emocional. Sabemos que Lamar es un favorito de los fanáticos. Estábamos emocionados de traerlo de regreso de esa manera. Su enemigo dentro es esa adicción a Meech, y esa pieza de venganza. Lamar es un personaje divertido que se mueve en las sombras esta temporada. Golpeó de manera inesperada con su historia. Tenía este claro camino de venganza, y agregamos algo de humanidad a la historia. La historia con VEE es muy emotiva, porque podemos humanizar esa historia con lo que pasó con Monique y Zoe también. Perdió todo por Meech. En cierto modo, quieres que la audiencia también esté apoyando a Lamar como, «¿Sabes qué? Tiene razón. Él lo perdió todo».

Hay una teoría de los fanáticos de que cada vez que Lamar canta una canción, señala que está a punto de matar a alguien. ¿Eso es intencional?

No. Lo tenemos cantando, pero la única vez que cantó en la temporada 2, cuando estaba en prisión con Bryant, acababa de ser arrestado y no mató a nadie en ese momento. Pero Kofi es un cantante tan increíble. Nos encanta agregar eso porque a todos les encantó el «no puedes detener la lluvia» tanto.

En el final, B-Mickie traiciona a Lamar nuevamente disparándole. Quiero suponer que está muerto, pero parece tener nueve vidas. ¿Lamar está oficialmente muerto?

Esa es difícil. Sé que la audiencia lo ama, pero siento que ha vivido sus nueve vidas. En cierto momento, como narradores de narración, si tuviéramos que obtener una quinta temporada, queremos poder tener nuevos villanos. Dicho esto, Lamar tiene nueve vidas, por lo que nunca se sabe hasta que veas el cuerpo en un ataúd y enterrado.

Cortesía de Starz

El regreso de B-Mickie fue otra sorpresa esta temporada. Tenía algunos asuntos pendientes. ¿Cuál fue la motivación detrás de traer de vuelta a B-Mickie para venganza y hacer que lo disfrazara como un intento de ser aceptado en el grupo?

También cayó a nuestro enemigo dentro de la historia. Era una amenaza física. Fue una ruptura triste entre él y Meech, y la gente a veces quiere volver. Cuando hay rupturas en amistades como esa, dices: «Extraño a mi amigo. Quiero volver». Nos divertimos mucho enmarcar que la redención de esos primeros seis episodios. Entonces, la gran revelación es que él también estaba allí para venganza. Ese era un enemigo dentro de la historia emocionalmente para él también porque su esposa estaba diciendo: «Estamos bien. Vee está sano ahora. Estamos bendecidos. Tenemos todo lo que queremos». Son esas pequeñas cosas dentro de nosotros las que pueden destruirnos, ese yo de la sombra. Sentimos que ese era un tema universal para escribir.

Al final, B-Mickie es asesinado por Lamar y el detective Bryant. ¿Cuál es el significado detrás de ellos matándolo en lugar de Big Meech?

Big Meech y Terry nunca se fueron por crímenes violentos en la historia real, por lo que estamos honrando eso. Bryant tenía la pistola humeante que B-Mickie solía matar a Kato. Sentimos que eso era muy poético. Era una tragedia, y no terminaba la forma en que pensaba que iba a hacerlo. Sus mejores planes pospicados lo mataron. Nuestros héroes no matan a nadie en nuestro programa. Disparan armas.

Cortesía de Starz

Durante la temporada 4, Terry y Big Meech están enemistando. ¿Cómo juega esa división en el futuro de su empresa ahora que dividen la organización entre costas, y Big Meech fue arrestado?

En la historia real, los hermanos no hablaron durante años antes de ser arrestados. Para nosotros es importante mostrar esa evolución. Al principio, era útero para la tumba. Es desgarrador para los personajes, pero también para la audiencia, porque el poder cambia a las personas. El dinero cambia a las personas. Nos dirigimos a esa ruptura final. Ha sido divertido esta temporada verlos ir a la espalda. Nuestro trabajo es crear drama extra. En el episodio 9, Da’vinchi dio una actuación tan grande. Era solo una mirada cuando Meech dijo: ‘Pops llamó y dijo que B-Mickie estaba en Atlanta ”, y la mirada en la cara de Da’vinchi lo dijo todo. Aunque he pasado 56 semanas trabajando en el programa, he disfrutado viendo esto tanto como se ha emitido. Todas las cosas buenas llegan a su fin, ¿verdad?

Dado que el programa se basa en verdaderos eventos y explora la dinámica de los hermanos de la vida real, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre mantener el origen de su historia al tiempo que agrega la dramatización de la televisión?



Nuestro trabajo siempre es poner obstáculos en el camino del héroe. El viaje del héroe en este programa es lograr su sueño americano poco convencional. Tenemos que poner obstáculos en el camino para que sea explosivo, y aún más entretenido. Con los elementos familiares, queremos tirar de las cuerdas del corazón de todos. La familia es el corazón y el alma de este espectáculo. Todos pueden relacionarse con tener problemas familiares complicados. No todos pueden relacionarse con ser parte de una familia de narcotraficantes. Esas estacas hacen que todo aumente. Un ejemplo es cuando Terry rompió la fiesta de Nikki. No es solo como, «Hola, tu hermano, quién es el mariscal de campo estrella, rompió la fiesta». Es el rey de la droga quien arrojó al hombre por las escaleras. Siempre queremos tomar licencia creativa y contar la historia más dinámica posible.

Toda la familia Flenory experimentó cambios importantes en la temporada 4. Nicole termina teniendo un bebé al final de esta temporada. Durante su nacimiento y después, tenemos algunos momentos de unión entre ella y Lucille, donde parecen encontrar un terreno común. Dado que su relación ha sido rocosa desde el principio, ¿cómo se ha convertido a Nicole en una madre en el cambio en su relación?

Ella ya no necesita a su madre. Ella ha sido parte de una familia que ha sido muy disfuncional, y ha creado mucho daño emocional y equipaje para ella. Ella quiere mudarse y hacer que su familia tenga un lugar y crear su propia cultura dentro de su hogar que sea diferente de la disfunción que vio. Laila acaba de hacer un trabajo fantástico. Ella es solo una joven fenomenal, y su actuación fue excelente. Estaba llorando viendo la escena con el pequeño Demetrio nacido. Esa es la yuxtaposición. Necesita a su mamá en ese momento cuando tiene miedo de que algo esté mal con el bebé. Ella será su propia mujer ahora. La han atrapado en el drama de todos, por lo que este también será su nuevo comienzo.

Lucille es un personaje interesante que ha pasado por mucho. Es evidente que tiene batallas internas entre su fe y sus deseos terrenales. Con una casa vacía y renunciando como pastor, ella tiene una nueva libertad. Cuando se puso el abrigo de piel al final, se sintió como un momento de aceptación y redescubriéndose fuera de los roles del pastor, la madre y la esposa. ¿Cuál fue la interpretación prevista de ese momento?



En el episodio 1, se puso la bata pastoral. Eso fue muy intencional durante toda la temporada y había sido planeado para que ella se pusiera el abrigo de piel. Ella solo ha estado sobreviviendo y quiere prosperar. ¿Qué la ha llevado hacer lo correcto? Una casa vacía y estar solo en una cena familiar. Terminamos la temporada 3 solo con ella y Nicole allí, así que queríamos reservar ese momento. La expectativa sería para ella sentarse en esa mesa y llorar. En cambio, ella se fue y se puso ese abrigo de piel. Ella también tendrá una nueva aventura por delante. Cuando obtienes algo nuevo, quieres obtener un cumplido. En el final, hicimos que Markisha la felicitara por lo superficial, el abrigo de piel. Pero la capa de piel significa todo en Detroit. Cuando estaba escribiendo a la Sra. Lucille, su canción principal era la «nueva actitud» de Patti LaBelle.

Cortesía de Starz

Los fanáticos esperan ansiosamente un anuncio de la temporada 5. ¿Cuál es la última actualización sobre una renovación potencial?

También estoy esperando ansiosamente las noticias. Queremos terminar lo que comenzó el creador, Randy Huggins. Este espectáculo ha sido un trabajo de amor. Conozco a Randy desde hace 10 años, y él creó el pequeño motor que podría. Hemos seguido adelante. No tenía idea de que iba a crear algo con tanto alcance. Nuestra esperanza es que podamos terminar lo que Randy comenzó porque tenemos muchas historias que contar, y también tenemos fanáticos maravillosos para los que queremos escribir.

¿Hay espacio para que Big Meech haga un cameo ahora que está de vuelta en casa?

Saltaremos de ese puente cuando llegamos a él, pero es bueno verlo en casa, con su hijo y sonriendo.

Si se le da una nueva temporada, ¿has pensado en qué temas te gustaría explorar en la temporada 5?

No, pero estaré listo. Estaremos allí para responder a la llamada.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.