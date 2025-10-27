Azka Corbuzier recibe críticas de los internautas después de que la llamaran avergonzada por admitir que su madre Kalina Ocktaranny vende hielo empedrado

VIVA – No Azka Corbuzier está siendo ampliamente discutido por el público después de que circulara en las redes sociales un video de él y su madre, Kalina Ocktaranny. En el vídeo, se ve a Azka probando el hielo de piedra vendido por Kalina, una empresa que se fundó gracias al apoyo y al capital de Azka.

«Prueba la bebida helada sultán de Mamá Kalina», dijo Azka en el vídeo, citado en Instagram @kalinaocktaranny el lunes 27 de octubre de 2025.

Sin embargo, no fue el sabor del hielo lo que llamó la atención, sino la actitud de Azka cuando Kalina hizo una pregunta simple. En el vídeo subido por Kalina en Instagram, se la ve preguntando varias veces: «¿Quién es su madre?». y «¿Quién es la madre de mamá Kalina?» Desafortunadamente, Azka decidió permanecer en silencio y desvió la conversación respondiendo: «¿Quién es ese?». al tiempo que elogiaba el sabor del es teler que probó: «El es teler está delicioso».

Aun así, Kalina expresó su gratitud y orgullo hacia su hijo. De hecho, Kalina también se alegró cuando su hijo quiso probar el helado que vendía.

«Por fin… Los que dieron dinero para la fundación de @estelersultanmamakalina, inténtalo también… ???? Gracias por el almuerzo de cumpleaños, amo a mamá ????❤️ Gracias también por todo… Gracias a ti, Es Teler Sultan Mama Kalina existe…», escribió Kalina.

Este dulce momento aparentemente provocó reacciones encontradas entre los internautas. Algunos sintieron que el comportamiento de Azka era divertido y representaba la naturaleza de un adolescente al que le resulta difícil expresar afecto. Sin embargo, muchos también consideraron su actitud como una forma de descortesía o vergüenza al reconocer a su madre.

«Gemeeecc, muchacho, cuando creces así, es difícil expresar tu amor con palabras».

«Los donantes también lo intentan, señora».

«Astaghfirullah respondió diciendo por qué la madre de Azka no puede hacerlo, istighfar, quiero inclinarme ante tu madre y disculparme, hijo».

«Es tan difícil ser simplemente mi mamá, me da tanta vergüenza admitir que es mi mamá».

«¿Cómo es que su hijo biológico es así? Es muy difícil para su propia madre admitirlo, debería estar orgullosa».