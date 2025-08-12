Azizah SaSsha Avisilines Arrastre la cuenta de Tiktok que difundió los chismes calientes debido a la investigación criminal

Yakarta, Viva – Nurul Azizah Rosiade, esposa de un futbolista dirigido por Pratama e hija del vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI OTROS ROSIADEVen al edificio Policía de investigación criminalSouth Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Azizah llegó con su asesor legal. Sin una palabra, inmediatamente entró en el edificio para hacer informe policía. Anandya Dipo Pratama, como abogado, confirmó que Azizah informó la cuenta de Tiktok llamada @ibaratbradprittt.

«Hoy, Azizah hizo un informe a Bareskrim a las 14.30 WIB», dijo Anandya.

Para tener en cuenta, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Andre Rosiade, aseguró que su hija, Nurul Azizah Rosiade, informaría la cuenta de Tiktok, era como Bradprittt a la policía. Este paso legal se dio porque la cuenta supuestamente estaba difundiendo una seria calumnia contra Azizah, quien era la esposa del futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan.

«Mi hijo Azizah también quiere informar, una cuenta que difunde calumnias, de modo que la lección es. Más tarde, el abogado informará», dijo Andre en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, después del informe, la madre de la madre de Bigmo o Jannah con su hermano, Dimas Firdaus alias Resbob se disculpó con Andre Rosiade.

«Pak Andre Rosiade, soy la madre y Daus de Jannah. Pido disculpas por los eventos que hicieron mis hijos», dijo citado de las piezas de video subidas en la cuenta de Tiktok @suka.

La madre de Bigmo y Resbob también admitió que las acciones de sus hijos fueron puramente su culpa. Porque, como madre, no podía educar a su hijo para que hiciera un chirrido que arrinconara a Azizah Salsha.

«Eso es mi culpa, me disculpo al Sr. Andre Rosiade. Eso es todos mis errores, porque mis hijos carecen de la educación de una madre. Pido disculpas Azizah de MBA», dijo.