Azizah Salsha solo quiere casarse 1 año? Actitud de Bucin Pratama Arhan

Yakarta, Viva – Las palabras de los internautas que revelan que Azizah salsha Solo se casará con Pratama Arhan 1 año, considerado probado. Las noticias sobre esto también invitaron inmediatamente a la curiosidad de los internautas a entregarlo a los más populares.

La subida de la madre de Azizah Salsha, que supuestamente insinuó su ex -en la ley no estaba menos destacada. Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que es una pena perder. El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el jueves 28 de agosto de 2025. ¡Vamos, desplácese!

Los internautas encuentran evidencia de Azizah Salsha solo quieren casarse 1 año con Pratama Arhan?

El divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha continuó mencionando la vieja historia que el público rehizo. En medio de las noticias oficiales del fin de su segundo hogar en agosto de 2025, los ciudadanos estaban ocupados discutiendo el viejo tema sobre la intención de Azizah que solo quería casarse por un año.

Este problema comenzó con un mensaje que subió la cuenta Tiktok @Pemiumbinus en 2024. En la carga, un reclamo circuló que Azizah Salsha tenía la intención de mantener su hogar con Arhan solo brevemente antes de regresar al ex, Philo Paz.

Madre de Azizah Salsha

El divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha aparentemente todavía dejaban una larga onda. Esta vez, el foco público se centró en la historia de Instagram Subiendo Nurul Anastasya, la madre de Azizah y la esposa del político Andre Rosiade.

Como se sabe, el Dipper de Hogar Arhan y Azizah terminaron oficialmente después del panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa decidieron el divorcio versiones el 25 de agosto de 2025. La decisión se tomó porque Azizah nunca había asistido a la audiencia, a pesar de que lo habían llamado dos veces.

La última aparición de Azizah Salsha después del divorcio y su sonrisa en el centro de atención

Azizah Salsha está en el centro de atención del público tras la decisión del panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa que otorgó el divorcio del divorcio de Arhan. A diferencia de Pratama Arhan, que recibió una cálida bienvenida de los internautas, la figura de Azizah Salsha continuó recibiendo críticas negativas de los internautas.

Los gestos de la hija mayor del político de Andre Rosiade continuaron siendo monitoreados por los internautas. Después de unos días después de que el divorcio no parecía activo en las últimas redes sociales, había subido su último video el miércoles por la tarde ayer.

Después del divorcio nuevamente, la actitud de Bucin Pratama Arhan fue revelada a Azizah dispuesta a hacer esto

Jugador del equipo nacional indonesio Pratama Arhan Foto : Viva.co.id/maha live (Bali)

Se sabe que Pratama Arhan demandó por el divorcio de su esposa al Tribunal Religioso de Tigaraksa el 1 de agosto de 2025. El segundo proceso de audiencia tuvo lugar dos veces, que se celebró por primera vez el 11 de agosto de 2025. Mientras tanto, el segundo juicio tuvo lugar el lunes 25 de agosto de 2025 de ayer.

Basado en la segunda sesión que tuvo lugar a principios de esta semana, el Grado PA PA Tigaraksa Tangerang otorgó la solicitud de divorcio de Pratama Arhan. Sin embargo, la decisión aún no era legal. Debido a que ambos tuvieron que someterse a una promesa de divorcio, esto fue revelado por las relaciones públicas de Pa Tigaraksa, Sholahuddin.

