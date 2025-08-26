Azizah Salsha – Pratama Arhan divorciado, Andre Rosiade fue culpado

Yakarta, Viva – Divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha aparentemente no solo arrastró los nombres de los dos, sino que también causó un impacto en la figura OTROS ROSIADEEl padre de Azizah y miembro del Parlamento Indonesio. El público estaba ocupado acusando al político de West Sumatra también fue responsable del hogar de la casa de la joven pareja.

Las críticas públicas se fortalecieron después de la acusación de que el matrimonio de Arhan y Azizah, que se celebró en agosto de 2023, coincidió con el año político. Los internautas juzgaron que el momento sagrado beneficiaría a la carrera política de Andre antes de las elecciones de 2024. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«El contrato de matrimonio se ha agotado, señor? Ayer a votar», dijo los internautas, citado el martes 26 de agosto de 2025.

«Mañana, no obligue a la gente a casarse, señor», dijo otro.

«El contrato no se extiende, señor, ¿es su hijo?» dijo el ciudadano.

Las acusaciones públicas no están exentas de razón. El matrimonio de Azizah y Arhan tuvo lugar solo seis meses antes de la votación legislativa en febrero de 2024

Ahora, hace un año, la casa de Arhan -Azizah terminó oficialmente en la corte. El Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025, decidió el divorcio de los dos en términos de venas. La demanda de divorcio presentada por Arhan el 1 de agosto de 2025 se completó solo a través de dos sesiones: 11 de agosto y 25 de agosto.

«Se ha decidido sin la presencia del acusado», explicó un portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahuddin.

Verstek significa que el juez decidió el caso sin la presencia del acusado, en este caso Azizah Salsha. Su ausencia hizo que el proceso de mediación y prueba se aprobara automáticamente, de modo que el caso de divorcio se completó más rápido de lo habitual.

Curiosamente, Pratama Arhan nunca estuvo presente directamente en la sala del tribunal. Solo estaba representado por su abogado porque estaba jugando a la pelota en el extranjero. Sin embargo, Sholahuddin enfatizó que esta decisión aún no era completamente válida hasta que Arhan dijo que la promesa de divorcio frente al panel de jueces.

Este hecho nuevamente arrastró los comentarios públicos que vincularon el matrimonio encallado con las condiciones que Andre había revelado antes de permitir que Arhan se casara con su hija. En ese momento, Andre le pidió a Arhan que fuera un buen sacerdote, no deja oraciones, y se mantenga alejado de la prohibición de Dios.

Ahora, las condiciones que alguna vez fueron vistas como ideales fueron cuestionadas por el público. No unos pocos que dijeron que Andre no pudo proteger la casa de su hijo, incluso lo acusó de utilizar la popularidad de Arhan para los intereses políticos.