Azizah salsha, las manos de Pratama Arhan

Yakarta, Viva – Divorcio entre los jugadores del equipo nacional indonesio, Pratama Arhancon Azizah salsha Nuevamente arrastró la atención pública en el momento de su segundo matrimonio en el pasado. Después de divorciarse oficialmente en agosto de 2025, una serie de piezas de video antiguas que grabaron el gesto de Azizah en un repentino día de boda viral en las redes sociales.

En una de las cargas de la cuenta tiktok @carlota.update, se vio a Azizah dando una expresión que se consideraba no del todo feliz. De hecho, los ciudadanos dijeron que la sonrisa mostrada por Azizah parecía ser forzada. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«La mano de Arhan fue empujada, Azizah fue visto forzando una sonrisa en medio del grito de arresto», escribió la información en el video, citada el viernes 29 de agosto de 2025.

Otro momento que se redujo fue durante una sesión de fotos en el pasillo. Cuando Pratama Arhan intentó tomar la mano de su esposa, Azizah realmente evitó. En lugar de sostener la mano del futbolista, Azizah prefiere poner su mano sobre el brazo de Arhan.

Un gesto similar también ocurre cuando los dos salen de la sala de bodas. Pratama Arhan parecía volver a estar tratando de sostener la mano de Azizah. Sin embargo, la reacción que surgió hizo que la maravilla pública.

«Fuera de la sala de bodas, Arhan nuevamente quería sostener la mano de Azizah, pero fue presionado», escribió la información en la carga viral.

Este fenómeno invitó instantáneamente a una variedad de especulaciones de los ciudadanos. No unos pocos que asumen que Azizah Salsha realmente no amaba a Pratama Arhan al entrar en su matrimonio. De hecho, se sospechaba que el matrimonio de una joven pareja ocurrió debido a los matrimonios familiares.

«Sé suave como el padre, a nadie le encanta que se vea obligado a casarse, lo siento por ambos. Azizah, especialmente Arhan, finalmente se divorció así», dijo los internautas.

Otras opiniones ofenden la posibilidad de los sentimientos de Azizah por los demás.

«El gesto de Azizah es así porque hay otros corazones que deben mantenerse», dijo otro.

Varios ciudadanos también lamentaron la decisión de los padres que eran sospechosos de imponer la relación.

«Lo que está mal con los padres de Azizah, su intención es buena, pero el camino está mal. También si me convierto en Azizah está casado con alguien a quien no quiero ser muy BODO y al final todos los padres avergonzados están avergonzados de las leyes», dijo el ciudadano.

Con el resurgimiento de estas grabaciones, el público ha destacado cada vez más la dinámica de los hogares de Pratama Arhan y Azizah Salsha desde el comienzo del matrimonio. El divorcio que ahora se ha decidido oficialmente se considera en realidad algunas personas como consecuencia de la relación que desde el principio no continuó con un amor sincero.