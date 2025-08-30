Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo incendiaron la atención del lector. Uno de los más cazados es el momento en que Azizah salsha Drack de la mano de la mano del Arhan, cuando se casó primero.

Lista de artistas que condenan las acciones de la policía Conductor de OJOL En un esfuerzo por disolver manifestaciones, no se destaca menos. El siguiente es un resumen de la lista más popular en el canal Viva Showbiz el viernes 29 de agosto de 2025, ¡más!

Azizah salsha, las manos de Pratama Arhan

El divorcio entre los jugadores del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan y Azizah Salsha nuevamente arrancaron la atención pública en el momento de su segundo matrimonio en el pasado. Después de divorciarse oficialmente en agosto de 2025, una serie de piezas de video antiguas que grabaron el gesto de Azizah en un repentino día de boda viral en las redes sociales.

En una de las cargas de la cuenta tiktok @carlota.update, se vio a Azizah dando una expresión que se consideraba no del todo feliz. De hecho, los ciudadanos dijeron que la sonrisa mostrada por Azizah parecía ser forzada.

Filas de artistas que están furiosos con el incidente de Rantis Brimob Lindas Driver Ojol: ¡Investigue completo!

Artista que está furioso con los eventos de Brimob Lindas Ojol

El trágico incidente que ocurrió el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025, en el área de Pejompongan, el centro de Yakarta, ha provocado una ola de ira entre la gente, incluidos varios artistas indonesios famosos.

Un taxista de motocicletas en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico Barracuda Brimob (Rantis) cuando las autoridades intentaron dispersar la manifestación que tuvo lugar frente al edificio del Parlamento Indonesio.

Subir fotos para obtener un premio durante una demostración, Raffi Ahmad Llamado no tener empatía hasta que su posición esté insinuada

Raffi Ahmad nuevamente recibió una fuerte crítica de los usuarios de las redes sociales después de subir en el momento en que recibió un premio. Se dice que Raffi no tiene sentido de empatía por la lucha del pueblo del país que celebró una manifestación relacionada con la asignación de hogares oficiales para los miembros del parlamento indonesio.

Pero desafortunadamente el jueves 28 de agosto de 2025 hubo una tragedia trágica que hizo que uno de los taxistas de motocicletas en línea asesinó. Basado en videos virales en las redes sociales, el taxista de motocicletas en línea fue aplastado por vehículos tácticos BRIMOB.

La razón del gobierno es cada vez más arbitraria, Kemal Palevi: Somos silenciados

El cómic de Kemal Palevi nuevamente expresó sus críticas picantes al gobierno. En la carga el jueves 28 de agosto de 2025, el hombre de 36 años, el hombre de 36 años derramó un malestar que, según el pueblo indonesio, sintió cada vez más el pueblo indonesio.

Kemal abrió sus comentarios cuestionando por qué el gobierno parecía más arbitrario. La respuesta en sí es bastante llamativa.

