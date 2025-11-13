Azizah Salsha fue blasfemada hasta que fue golpeada por Cancel Culture, Andre Rosiade: ¿Cuál fue su pecado?

Jacarta – Otra rosada admitió que le sorprendía que hubiera tanta gente que odiara a la princesa, Azizah Salsha. De hecho, según él, hasta ahora Azizah Salsha o quien familiarmente se llama Zize, ha ayudado a muchas personas perdonando los errores de quienes a menudo lo calumniaban.

Como figura pública, para Azizah Salsha es un riesgo tener muchos fans y mucha gente que la odia. Además, sumado a los problemas domésticos y su divorcio con Pratama Arhan que sorprendió al público este año. ¡Vamos, desplázate más!

Pratama Arhan recibió no poco apoyo, mientras que Azizah Salsha en realidad soportó blasfemias y críticas debido a acusaciones de trampa. Como resultado, Azizah Salsha recibió la cultura de cancelación por parte del público.

Al ver que mucha gente odiaba a Azizah Salsha, Andre Rosiade admitió que estaba sorprendido. Se preguntó qué había hecho mal exactamente la princesa para que tanta gente se enojara con ella.

«El asunto de Azizah, ¿qué le pasa a alguien? ¿A mi hijo? No estoy defendiendo a mi hijo. Sólo quiero una respuesta racional», dijo André Rosiade, citando el vídeo de YouTube de Richard Lee, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Andre Rosiade explicó que Azizah Salsha y Pratama Arhan se divorciaron amistosamente mediante decisión judicial. Sin embargo, tras la noticia del divorcio, muchas personas parecieron culpar a su hija.

Esto surgió a raíz de acusaciones de infidelidad. Durante su matrimonio con Pratama Arhan, se sabía que Azizah Salsha había sido acusada de tener una aventura con Salim Nauderer. El público también parece haber perdido la confianza en el hijo de André Rosiade.

No sólo eso, los internautas también suelen encontrar rastros digitales de la actitud de Azizah Salsha hacia Pratama Arhan, a quien se considera que le falta el respeto como marido.

Sin embargo, Andre Rosiade enfatizó que el motivo del divorcio de Azizah Salsha y Pratama Arhan no estaba relacionado con estos escándalos sino puramente por incompatibilidad.

«Están separados, ¿has leído alguna vez la decisión judicial del médico?» dijo André.

«Se separaron en buenos términos porque no eran compatibles. Se separaron en buenos términos, ya sabes», añadió.

Andre Rosiade se preguntó entonces por qué todavía había tanta gente maldiciendo a su hijo a pesar de que Azizah Salsha había perdonado y perdonado a menudo a muchas personas con estatus sospechoso.