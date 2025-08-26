Azizah Salsha fue atrapado jugando con el primero antes de ser demandado por divorcio en Arhan Pratama

VIVA – La noticia del divorcio que sacudió los hogares de los futbolistas Pratama Arhan y celebridades Azizah salsha Dejando muchos rompecabezas. Muchos sienten curiosidad por la causa de ambos para elegir divorciarse.

Sin embargo, en medio del tema de las grietas que no se han revelado claramente, la foto de Azizah Salsha, que fue vista jugando con el ex, Philo Paz ArmandDe vuelta en el centro de atención. La foto se extendió justo antes de que Arhan demandara por el divorcio Azizah, precisamente a fines de julio de 2025. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

La foto fue subida por primera vez por la cuenta Tiktok @sickgirlzzz. En las fotos que circulan, Azizah fue visto vistiendo ropa deportiva blanca, contrastando con Philo que llevaba una camisa negra. La foto muestra a Azizah sentada en el piso del campo con sus amigas, mientras que Philo no está lejos de ellas.

Aunque la foto no mostró una interacción íntima, los antecedentes de su relación en el pasado hicieron que los ciudadanos conectaron directamente el momento con las condiciones domésticas de Azizah que en ese momento había sido golpeada por un problema desagradable.

El momento de Azizah con Philo se convirtió en un foco de atención porque ocurrió muy cerca de la época del divorcio de Pratama Arhan. Según la información obtenida, Arhan presentó una demanda de divorcio ante el Tribunal Religioso de Tigaraksa el 1 de agosto de 2025. En otras palabras, la foto de Padel se tomó solo unos días antes de que el esposo presentara una demanda.

Esta no es la primera vez que su hogar ha sido teñido con un problema inclinado. En 2024, se rumoreaba que Azizah Salsha tenía una aventura con Salim Nauderrer, que todavía era amante de Rachel Ven. El rumor se había desvanecido, pero ahora se apartó a la superficie, agregando una larga lista de controversias que acompañaron a sus nuevos matrimonios tan antiguos como el maíz.