Azizah Salsha finalmente abre su voz sobre el divorcio con Pratama Arhan

VIVA – Después de ser el centro de atención del público durante mucho tiempo, Azizah Salsha Finalmente habló. A través de una carga en Instagram, la celebridad conocida como Zize aclaró sobre su divorcio de Pratama Arhan y diversas acusaciones negativas que se le han dirigido.

Azizah Salsha explicó que todo este tiempo optó por permanecer en silencio no porque no le importara, sino porque quería resolver el problema en privado sin armar un escándalo. Sin embargo, cuando la narrativa que circulaba iba más allá e involucraba a muchas partes, sintió la necesidad de dar una explicación oficial. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

La ex esposa de Pratama Arhan admitió que su silencio en realidad había provocado especulaciones descabelladas. También pidió disculpas a cualquiera que se sintiera perturbado o perjudicado por la noticia que circulaba.

Uno de los puntos importantes en su aclaración fue sobre el estado civil de su exmarido. Azizah enfatizó que los dos se habían separado religiosamente desde finales de junio de 2025.

«Esta decisión se tomó con madurez, madurez y no fue algo fácil para ninguno de nosotros. Sin embargo, estuvimos de acuerdo en que elegir nuestros propios caminos era lo mejor para la paz y el crecimiento en nuestras vidas», escribió, citado en Instagram @azizahsalsha_ el domingo 16 de noviembre de 2025.

Azizah enfatizó que su separación no estuvo acompañada de grandes conflictos ni de decepciones mutuas porque se separaron en buenos términos.

«Nuestra relación terminó bien, sin coacciones y sin arrinconarnos», volvió a escribir.

También se negó a revelar detalles sobre la causa del divorcio porque consideraba que este asunto seguía siendo un asunto privado.

«Yo soy responsable de mi parte, sin necesidad de tomar el nombre de nadie… la decisión de separarse se tomó después de un largo proceso, esfuerzo y cuidadosa consideración por parte de ambas partes», dijo.

Aunque se han separado oficialmente, asegura que se mantienen buenas relaciones.

«Aún nos respetamos mutuamente como individuos y la familia sigue teniendo una buena relación a pesar de que su estatus ha cambiado», añadió.

Al finalizar su aclaración, esperó que su declaración pueda ser el fin de todas las especulaciones que se estaban desarrollando en el ciberespacio sobre él.