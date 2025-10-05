Azizah Salsha está ocupada de vacaciones, Pratama Arhan Repost of Confusion Content: Silence es una respuesta

VIVA – Después de ser declarado oficialmente divorciado por el Tribunal Religioso de Tigaraksa el 30 de septiembre de 2025, Pratama Arhan Y Azizah salsha Continuar sus vidas de diferentes maneras.

Leer también: 4 Dejó la naturalización del empleo del rival de Pratama de Arhan en el equipo nacional indonesio, ¡algunos están brillando como romaníes!



Se sabe que Azizah Salsha está de vacaciones con Japón con sus padres, mientras que Pratama Arhan fue revisado o reembolsado contenido de confusión en su cuenta de Tiktok.

La publicación de la publicación de Pratama Arhan proviene de la cuenta @MotivationQuotes, que contiene una cita sobre la vida y cómo la gente la vive.

Con Pratama Arhan volvió a publicar el contenido, reconoció indirectamente y le gustaron las sabias oraciones.

Leer también: Viudo Pratama Arhan Viral, pero no olvides que están Ariel, Gerard Pique, Tiger Woods



«El silencio es la mejor respuesta para todas las preguntas», la cita en el video, informó el domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Dijo Bojan Hodak después de Persib Libas, el equipo primario de Arhan



La carga continuó con mensajes sobre la rigidez y las expectativas de alguien. Pratama Arhan indirectamente dijo que una sonrisa puede ser la mejor respuesta en todas las situaciones.

También espera que haya un brillo de luz en la oscuridad e intente perdonar todas las cosas que lo han hecho herido como una forma de libertad.

«Sonreír es la mejor reacción en cada situación. La esperanza es la mejor luz para toda la oscuridad. El perdón es la mejor libertad de todo dolor», continuó.

El contenido de confusión publicado por Pratama Arhan se cerró con consejos sobre la importancia de la familia y el amor de las personas más cercanas.

«Los padres son las mejores bendiciones en este mundo. Y tú eres la mejor creación de un corazón amoroso», dijo.

Para obtener información, Pratama Arhan y Azizah Salsha se divorciaron oficialmente después de menos de dos años de matrimonio. Esta noticia fue bastante sorprendente para el público considerando su matrimonio en agosto de 2023 en Tokio, Japón, había atraído una amplia atención.

Arhan presentó la demanda de divorcio de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa y se registró desde principios de agosto de 2025. El proceso de juicio fue rápido, incluso terminó el 25 de agosto de 2025, debido a la ausencia de Azizah. El estado del divorcio legalmente solo fue completamente válido después de que el abogado de Arhan leyó la promesa de divorcio ante el panel de jueces el 29 de septiembre de 2025.

Aunque Arhan presentó la demanda, el equipo legal declaró que este divorcio era un acuerdo conjunto entre las dos partes. Se dice que las razones para la separación involucran disputas, diferencias en la visión y relaciones a larga distancia después de las carreras de Arhan en el extranjero, donde, según los informes, ambos no viven en casa desde septiembre de 2024.