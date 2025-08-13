Azizah Salsha continuó su informe a pesar de que la madre de Bigmo y Resbobb estaban llorando disculpas

VIVA – Martes 12 de agosto de 2025, Azizah salsha Informando dos cuentas de redes sociales a la sede de la policía de investigación penal. La primera cuenta informada fue la cuenta Tiktok @ibaratbradpittt y la cuenta de YouTube de NiceGuyMo. Este informe fue realizado por Azizah Salsha como una forma de efecto disuasorio en las acciones tomadas por el propietario de la cuenta debido a la difusión de calumnias sin colocar.

Leer también: Mientras lloran, la madre y la resbobb de Bigmo se disculpan hasta que estén listos para besar los pies de Andre Rosiade



«Lo que se informó eran dos cuentas, la cuenta de Tiktok era como Bradpittt y la cuenta de YouTube de GuguyMo que en esa cuenta se llamaba Muhammad Jannah y un Rebbob más que había hecho calumnias que no era necesariamente la verdad. Aquí tuvimos que dar un efecto disuasorio al público para socializar a los medios de comunicación para que las cosas no fueran las cosas que no eran necesariamente la verdad», dijo la verdad «, dijo Azgah Anandyy’s. como lo revisan del Tayang de YouTube.

Mientras tanto, relacionado con las disculpas entregadas por la madre reportada de la fiesta mientras llora. La propia Azizah Salsha afirmó haberla perdonado, pero los asuntos de informes a la policía continuarán. Esto se hizo para proporcionar un efecto disuasorio.

Leer también: Responder a Bertukok Azizah Salsha, acusado de a menudo noryar gente de citas



«Si me perdonas, lo he perdonado, pero para este tiempo quiero dar un efecto disuasorio porque ha sido un año como este, aún no ha disminuido. Así que es mejor continuaré continuando este caso», dijo.

Azizah también admitió que estaba triste porque la propagación de la calumnia relacionada con él continuó ocurriendo repetidamente. En cuanto a la narración entregada por las dos cuentas, Azizah se aseguró de que lo que se transmitió fue calumnia.

Leer también: Rachel Ven la historia fue traicionada por su propio amigo, los internautas adivinando esta figura



«Sí, triste, por supuesto, pero solo vive esta vida», dijo.

Mientras tanto, relacionado con la respuesta de su esposo, Pratama Arhan, el abogado de Azizah, dijo que su familia estaba furiosa con las acciones del fabricante de contenido. Porque el contenido del contenido hecho por los informados ha difamado a su familia.

«Sí, seguramente, si vas a la familia, todo está furioso. Ya se lo he dicho a su familia aquí, ¿verdad? El orgullo de la familia es el buen nombre de la familia.

La Azizah y su abogado informaron las dos cuentas con los artículos 45 párrafos (4) y (6) junto con el Artículo 27a de la ley número 1 de 2024 con respecto a la segunda enmienda al número de ley 11 de 2008 con respecto a la información electrónica y las transacciones (ITE) y/o el artículo 310 del Código Criminal y/o el artículo 311 del Código Criminal.