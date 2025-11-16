Azizah Salsha abre su voz sobre el divorcio de Arhan, Riyuka Bunga muestra sus momentos con Deddy Corbuzier

VIVA – Noticias sobre Azizah Salsha finalmente abrió su voz sobre el divorcio con Pratama Arhan Los lectores aparentemente lo notaron. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Azizah Salsha admitió que había estado divorciada de la religión desde junio de 2025 y que también se destacó a Arhan.

Sin mencionar el problema André Taulany expresó su felicidad por la boda de Boiyen. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del domingo 16 de noviembre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

Después de ser el centro de atención del público durante mucho tiempo, Azizah Salsha finalmente abrió su voz. A través de una carga en Instagram, la celebridad conocida como Zize aclaró sobre su divorcio de Pratama Arhan y las diversas acusaciones negativas que se le han dirigido.



La cercanía de Nadif Zahiruddin y Azizah Salsha Foto : Tangakapan Layar TikTok @tathyonkasaagar

El nombre de Azizah Salsha vuelve a estar en el centro de atención pública después de que finalmente se aclarara su divorcio de Pratama Arhan. Anteriormente, se rumoreaba que la mujer que familiarmente se llama Zize era cercana a Nadif Zahiruddin después de que circularan fotos íntimas de ella en las redes sociales poco después del divorcio. De hecho, los internautas acusaron a Azizah de violar el período de idda porque se la consideraba demasiado cercana a otro hombre demasiado rápido.

Andre Taulany expresa felicidad en la boda de Boiyen y pronuncia este discurso de Haru

La feliz noticia nos llega del comediante, presentador y cantante Boiyen. Se casó oficialmente con Rully Anggi Akbar o quien familiarmente se llama Ezel el sábado 15 de noviembre de 2025 en ICE BSD, South Tangerang. Este momento sagrado fue animado y lleno de calidez. Uno de los presentes como padrino de boda fue el amigo íntimo de Boiyen, André Taulany.

¡Viral! Flores Riyuka Muestra momentos juntos Deddy CorbuzierSabrina Chairunnisa: Samawa Sí



Riyuka Bunga muestra su cariño con Deddy Corbuzier

Riyuka Bunga recientemente mostró su afecto por Deddy Corbuzier en las redes sociales, luego de recibir la «bendición» directa de Sabrina Chairunnisa. Este incidente se convirtió en el centro de atención del público porque estuvo marcado por interacciones divertidas y sorprendentes entre las tres partes.