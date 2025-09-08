Aziz Wellang aclaró sobre el estado del sospechoso después de ser destacado jugando fichas de dominó con el Ministro de Silvicultura y Ministro de P2MI

Yakarta, Viva – El empresario de Muhammad Aziz WellangA través de su equipo legal, se negó a sí mismo sospechar registro ilegal.

Esto se transmitió después de que Aziz Welllang se convirtió en el foco público después de la foto viral y la información de la narración del sospechoso de la tala ilegal dominó Junto con el Ministro de Forestal Rey Juli Antoni y Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Según los documentos recibidos, se afirmó que el estado del sospechoso Muhammad Aziz Wellang se había detenido como se adjunta a la notificación de terminación de la investigación (SP3) con el número S.01/bpphlhk-iv.swi/PPNS/02/2025, emitida el 14 de febrero de 2025.

Ministro de Forestación (Menhut) Raja Juli Antoni

El SP3 fue firmado por el Jefe de la Sección de la Región I, Sadikin, quien también fue investigador de la Dirección General de Aplicación de la Ley Ambiental y Forestal, el Centro de Seguridad y Cumplimiento de la Ley Medio Ambiente y Forestal de la Región Kalimantan.

«El informe de que nuestro cliente todavía tiene el estado de un sospechoso ha contaminado el buen nombre y dañó la imagen para que consultemos con la Policía Metropolitana de Yakarta, el domingo 7 de septiembre de 2025», dijo el abogado de Aziz Wellang en un comunicado de prensa el lunes 8 de septiembre de 2025.

Aziz Wellang también aclaró la foto de sí mismo interpretando al dominó con el ministro forestal Raja Juli Antoni, Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Abdul Kadir Karding y Nurdin Karumpa. La foto fue lanzada por primera vez por Tempo.

Según el abogado, la presencia de Aziz Wellang en la actividad es social y no formal en el alcance de la amistad entre las familias de la armonía familiar de South Sulawesi (KKSS), donde Aziz Welllang como tesorero adjunto y gestión de la Asociación de Deportes Domino de Indonesia (Pordi).

«No hay absolutamente ningún relato con delitos penales ni intereses», dijo.

«La noticia que llama a nuestro cliente como sospechoso es una forma de difamación, calumnia y violación del principio de presunción de inocencia tal como se estipula en el artículo 27 del párrafo (3) de la ley de ITE y el código penal. Y esto es claramente perjudicial para muchas personas no solo nuestros clientes, sino el Sr. Forest Ministry RaJa Juli, el Sr. P2Mi Abdir Kadir Karding y el Kks Forestry,», agregó, «, agregó.

Aziz Wellang enfatizó que no lo sabía y que nunca estaba en contacto con el rey Juli Antoni antes y solo se conoció durante el evento.

«Todos los pasos legales se han preparado para el establecimiento de la justicia y la certeza legal relacionada con los informes salvajes e irresponsables que finalmente interrumpen la situación propicia actual», agregó.

Además, su partido le pidió firmemente a Tempo y otros medios que volvieran a publicar el informe de Tempo para que coopere para proporcionar aclaraciones y declaraciones para limpiar el buen nombre de Aziz Wellang.

«Nuestros clientes piden firmemente que TEMPO sea cooperativo y sean gentiles de poder proteger los derechos de nuestros clientes como ciudadanos para despejar el buen nombre de nuestro cliente», dijo.

«Otros medios que han vuelto a publicar los informes de Tempo para contener inmediatamente la aclaración y esta declaración para evitar inexactos, tendenciosos y tienden a cometer un asesinato de carácter de las partes contenidos en las noticias», concluyó.