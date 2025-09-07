Aziz Ansari sobre la escritura de Keanu Reeves, ‘Parks & Rec’ spin -off

Aziz Ansari está haciendo su debut como director con la comedia existencial «Buena fortuna. » Pero técnicamente, no es su primera vez en 2022, estaba a medio camino de dirigir el Bill Murray-Led comedia «ser mortal» cuando se enciende el reflector Tiró el tapón sobre el «comportamiento inapropiado» de Murray. Ansari espera que algún día pueda terminar lo que comenzó.

«Creo que hay un mundo en el que podría terminar de ser mortal», dijo durante una entrevista en el Variedad Festival de Cine de Toronto Estudio. «Me encantaría.»

Pero hay mucho para que la estrella de «Parks & Recreation» celebre mientras tanto. «Buena fortuna» hizo debut su estreno mundial en TIFF el 6 de septiembre. Ansari admitió que la película lleva piezas de sí mismo. «Seth y yo siempre bromeamos diciendo que estamos mucho más cerca de Jeff que de nosotros de nuestros otros personajes. Ese Jeff Stuff a veces es un poco burlándose de nosotros mismos. Incluso haciendo la película a veces, ya sabes, es como, oh Dios, ¿por qué no puede funcionar esto? Pero estás empujando. Todos han tenido esos momentos en los que te sientes como si quieras renunciar. La película es sobre ese momento para este tipo».

Gran parte de la escritura ocurrió después de que se desconectó deliberadamente del ruido digital. «Nunca he escrito más y me he sentido más productivo en mi vida que desde que dejé de lado el uso de teléfonos inteligentes y el uso de Internet», dijo. «Pero ese soy solo yo. Sé que eso no es algo que todos puedan hacer».

Cuando se trataba de casting, Ansari consideró apartar a un lado. «Siempre hay una pequeña parte de mí que es como, ‘¿Por qué no llamo a Riz Ahmed y que lo haga? Pero la gran ventaja de escribir para mí es que siempre estoy de acuerdo en hacer mis proyectos y no soy muy fácil de trabajar.

La escritura para los coprotagonistas Seth Rogen y Keanu Reeves demostró ser igual de natural. «Con Seth, conozco su voz tan bien que realmente puedo escribirle. Y Keanu, su voz es tan icónica. Aunque no lo conocía, pude acercarlo bastante. Una vez que lo conocí y llegamos a colaborar, realmente podría marcarlo. Fue una maravilla».

El Big Tiff Moment de Ansari llega en un momento en que «la oficina» está recibiendo un spin -off. En cuanto a «Parks & Recreation» que obtiene el mismo tratamiento centrado en Tom Haverford, Ansari dijo que ni siquiera está seguro de que el carácter adorable todavía esté en 2025.

«Con suerte, él está bien y no ha perdido todo en algunas inversiones de criptografía mal faded», bromeó.

Ansari calificó la estantería de «ser mortal» como algo «decepcionante», pero abrió un nuevo destino con «buena fortuna».

«No habé en ese colapso», dijo. «Tuve un momento en el que era como, ‘Ok, esto es lo que sucedió’. Y estaba muy agradecido de haber estado trabajando en ‘buena fortuna’ y lo tuve en mi bolsillo, una versión difícil «.

Cuando se le preguntó si la película cambió su propia filosofía sobre el destino, Ansari hizo una pausa y agregó: «Creo que solo tienes que intentarlo. Incluso cuando las cosas son difíciles, sigues presionando. Eso es parte del viaje. Todo es un viaje».