Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui en ‘Thamma’

Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui y el productor Dinesh Vijan se unen para “tama”, el último capítulo del creciente universo de comedia de terror de Maddock Films.

Dirigida por Aditya Sarpotdar y dirigida por Amar Kaushik, la película amplía la mitología de la franquicia al tiempo que introduce nuevo folklore, humor y profundidad emocional.

Cuando “Stree” se estrenó en 2018, pocos esperaban que la película de un pequeño pueblo provocara un mundo cinematográfico duradero. Siete años después, la saga de comedia de terror de Maddock, que abarca “Stree”, “Bhediya”, “Stree 2” y “Munjya”, se ha convertido en uno de los ecosistemas comerciales más distintivos del cine hindi. “Thamma” ahora añade una nueva dimensión a esa trayectoria.

«Cuando ‘Stree’ funcionó, la forma en que la experimentamos en los cines me hizo darme cuenta de que tenía potencial», dice Vijan. Variedad. “Alguien me dijo una vez: ‘construye tu propia caja’. Se quedó conmigo. Cuando ‘Stree’ disparó, empecé a mirarlo así. El universo se formó apropiadamente por ‘Stree’ y hoy tenemos mundos, planetas, reglas y sorpresas que se conectan».

Dice que «Thamma» se basa directamente en la mitología india. «La leyenda de ‘Thamma’ es un material genuinamente indio», dice. «A menudo nos fijamos en los conceptos occidentales, pero el origen de muchas de estas ideas es nuestro, mucho antes de lo que Occidente haya mostrado».

Khurrana, cuya carrera combina el entretenimiento convencional con comentarios sociales a través de títulos como “Andhadhun”, “Article 15” y “Dream Girl”, describe “Thamma” como su primera inmersión en la fantasía pura. «Hemos estado trabajando en esto durante los últimos cuatro o cinco años», dice. «Comenzó como una frase breve durante la pandemia y ahora es un guión hecho y derecho. Lo llamo el universo más buscado del cine hindi. Interpreto a Betal [a vampiric spirit from Indian folklore]y la comedia y la emoción provienen de cómo un tipo común y corriente maneja los poderes sobrenaturales. Es menos terror y más comedia, romance y acción: la primera película romántica del universo de comedia de terror de Maddock”.

Mandanna, cuya carrera se ha desarrollado con fluidez en las industrias del telugu, tamil, kannada e hindi con películas como “Kirik Party”, “Pushpa: The Rise”, “Geetha Govindam” y “Animal”, dice que se sintió atraída por la combinación de tradición y estilo. «Cuando escuché ‘Thamma’ por primera vez, supe que tenía que ser parte de este universo», dice. «Estos son personajes muy arraigados en nuestra cultura india, pero al mismo tiempo tienen mucho estilo. No hay referencias: estás creando estos personajes en tu mente y entregándote completamente a tu equipo. Estoy tan sorprendido por el resultado como lo estará la audiencia».

Vijan dice que el papel de Mandanna se destaca por su carácter físico. «En ‘Thamma’, el personaje de Rashmika es el más fuerte físicamente de todo el universo», dice. «Si has visto su trabajo, sabrás lo disciplinada que es: todos los demás actores abandonaron el gimnasio intimidados».

Para Siddiqui, conocido por sus intensas actuaciones en “Raman Raghav 2.0”, “Sacred Games” y “Gangs of Wasseypur”, “Thamma” marca un cambio de tono. «No esperaba este tipo de personaje», dice. «Como actor, es un nuevo desafío: una oportunidad de salir de mi zona de confort. Estoy muy emocionado de ver cómo encajo en este universo».

Vijan elogia la interpretación de Siddiqui de Yakshasan, el antagonista de la película. «Nawaz me sorprendió gratamente», dice. «Está loco en la película, se está divirtiendo mucho. Yakshasan es probablemente el personaje que tiene más claro lo que quiere. Se cree superior y quiere dominar el mundo, pero Nawaz de alguna manera lo hace humano».

El productor añade que “Thamma” transmite la familiar mezcla de humor y corazón de la franquicia. «No me gustan los comentarios obvios», dice. «Todo lo que sucede en la sociedad sucede en las películas, y viceversa. Aquí hay un mensaje sutil sobre la humanidad, pero de la manera menos obvia».

En cuanto a dónde encaja “Thamma” dentro del universo Maddock más amplio, Vijan la llama “la película más humana” hasta el momento. «Este es uno que puedes ver con toda tu familia; es extremadamente divertido», dice. «Cada película tiene que parecer diferente. ‘Thamma’ añade otra dimensión sin repetir lo que hemos hecho antes. En definitiva, no podemos ser repetitivos».

Khurrana está de acuerdo. «Dado que es una película de génesis, mantiene el hilo conductor pero lo lleva a un lugar nuevo», dice. «Hemos visto fantasmas y espíritus antes, pero nada como los Betals en el cine hindi. ‘Thamma’ es el Sarvasrisht Betal, el supremo».

“Thamma” se estrena el 21 de octubre durante el marco festivo de Diwali.