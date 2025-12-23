Ayushmann Khurrana apuesta por el entretenimiento familiar con una lista de cuatro películas

Estrella de Bollywood Ayushmann Khurrana está en lo más alto gracias al éxito de “Thamma”, su primer estreno festivo que superó la marca de 100 millones de rupias (11,1 millones de dólares) en taquilla, lo que marca la quinta película que logra ese hito y su mayor apertura hasta la fecha. Películas de Maddock‘Universo de comedia de terror.

El actor, conocido desde hace mucho tiempo por defender el cine realista y de la vida real, ahora está girando hacia el entretenimiento familiar saludable con una lista de cuatro próximos proyectos.

“La textura de las obras de teatro ha cambiado después de la pandemia y, en tal escenario, este éxito resulta enormemente afirmativo”, dice Khurrana. Variedad. «Mi corazón está lleno de gratitud por el éxito de ‘Dream Girl 2’ y ‘Thamma’. Estoy encantada de entrar en 2026 con dos éxitos consecutivos de 100 millones de rupias».

Encabezando su programación de 2026 está “Pati Patni Aur Woh Do”, que Khurrana describe como “una comedia familiar limpia, y siempre hay un espacio para comedias familiares limpias”. La película se inspira en el éxito de 1978 protagonizado por Sanjeev Kumar y cuenta con el respaldo de BR Chopra Films, dirigida por Juno Chopra.

Khurrana expresa especial entusiasmo por su colaboración con el cineasta Sooraj Barjatya, conocido por sus películas orientadas a la familia. “Para su estatura, es un hombre muy sencillo, muy humilde y trabajador al mismo tiempo”, afirma el actor. «Lo que más me inspira de él es que es un verdadero estudiante de cine y trabaja como un nerd. Soy un verdadero fanático de este tipo de artistas familiares, él es un maestro de este género y hay una verdadera escasez de este género. Nadie lo hace mejor que el señor Sooraj».

El proyecto Barjatya representa una desviación de los roles típicos de Khurrana. «Lo que más me entusiasma de esta película es que el héroe no es sólo un personaje, sino que toda la familia ocupa un lugar central en sus animadores familiares», explica. «Normalmente disfruto interpretando personajes que tienen defectos y evolucionan con el tiempo, pero esta película es diferente: celebra a una familia sana e ideal como héroe».

Khurrana también comenzará a filmar una película sin título. Proyecto Yash Raj Films-Posham Pa a principios de 2026, seguido del lanzamiento de una coproducción de Dharma Productions y Sikhya Entertainment: una comedia de espías.

El actor, conocido por su trayectoria amigable con los productores, enfatiza su enfoque colaborativo. “Cuando me comprometo con un proyecto y entro en una sesión fotográfica, me propongo mantener las cosas simples, incluso con mi entorno”, dice Khurrana. «Para mí, no se trata sólo de los guiones que elijo sino también del tipo de profesional que soy. Me enorgullece ser ante todo un colaborador, en lugar de alguien que se centra únicamente en ser visto como el héroe principal».

Khurrana se ha establecido como iniciador de franquicias, habiendo lanzado series exitosas como “Dream Girl”, “Shubh Mangal Saavdhan” y “Badhaai Ho”.

«La credibilidad de su predecesora es una ventaja que tiene una película de franquicia», señala. «Las elecciones del público se han vuelto selectivas cuando se trata de aventurarse y ver una nueva película. Por eso, la prioridad siempre es hacer un producto de primer nivel, y realmente ayuda cuando tienes una franquicia exitosa que lo respalde».

El actor también expresa interés en explorar “Andhadhun 2” en el futuro.