Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Mientras el cierre del gobierno de EE.UU. se prolonga hacia su segunda semana, CNN está organizando un evento de alto riesgo: “Shutdown America: A CNN Town Hall with Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.” La transmisión en vivo se transmite el miércoles 15 de octubre a las 9 pm ET desde Washington, DC, moderada por Kaitlan Collins.

Para aquellos que no tienen cable, la mejor manera de transmitir el ayuntamiento en vivo en línea es a través de El plan Orange de Sling TV. El plan incluye a CNN como parte de su lista principal de canales, brindando a los suscriptores acceso a la transmisión mientras se transmite en tiempo real. A diferencia del cable tradicional, Honda no requiere un contrato a largo plazo, lo que lo convierte en una opción flexible para los espectadores que desean sintonizar eventos importantes como este. Se puede transmitir desde televisores inteligentes, tabletas, teléfonos o computadoras portátiles, y los suscriptores pueden iniciar o cancelar en cualquier momento.

Para ver el ayuntamiento en vivo, los usuarios pueden suscribirse al plan Orange de Sling TV, confirmar que CNN esté incluido en su lista de canales e iniciar sesión a través de la aplicación o el sitio web de Sling antes de que comience la transmisión a las 9 p.m., hora del Este. También puedes registrarte para un Pase de un día con cabestrillo de $4,99 para transmitir el Ayuntamiento en vivo sin compromiso.

Con más de un millón de empleados federales afectados y servicios esenciales bajo presión, el ayuntamiento incluirá preguntas de demócratas, republicanos, independientes y aquellos personalmente afectados por el cierre. CNN se ha esforzado en enfatizar el formato abierto, permitiendo a Sanders y Ocasio-Cortez interactuar con los espectadores sobre cómo el enfrentamiento en Washington está repercutiendo en todo el país.